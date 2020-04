Riprendano subito le attività delle commissioni e del consiglio comunale

Da giorni chiediamo che vengano riprese le attività del consiglio comunale e delle commissioni consiliari per affrontare e dare delle risposte alla drammatica situazione che stiamo vivendo da settimane con il dilagare non solo di una emergenza sanitaria senza precedenti ma anche di una emergenza economica e sociale che si sta allargando ogni giorno che passa.

Secondo noi proprio in una fase di emergenza serve ancor più democrazia, partecipazione e coinvolgimento all’interno delle istituzioni. Il Governo da oltre due settimane ha previsto il funzionamento per via telematica dei consigli comunali, e sono centinaia in tutti Italia i comuni in cui le assemblee elettive si sono già riunite.

Per questo riteniamo indispensabile che anche a Pisa il Consiglio comunale e le commissioni riprendano a funzionare pienamente. Sono numerose le proposte che in queste settimane abbiamo elaborato per il bene comune della nostra città e che vogliamo discutere nelle sedi opportune per provare insieme a dare delle risposte ai bisogni crescenti.

Per questo nella giornata di ieri abbiamo depositato a firma di tutti i gruppi di minoranza le richieste di convocazione, entro i 20 giorni previsti dal Regolamento, delle commissioni consiliari permanenti per iniziare, per quanto di propria competenza, ad affrontare l’emergenza. Al di là dei 20 giorni obbligatori per la convocazione auspichiamo che già da lunedì siano calendarizzate le prime riunioni. Non c’è da attendere oltre.

Una città in comune

