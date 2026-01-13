Rispetto tempistica per completamento percorso ciclopedonale via Zamenhof – via Donadoni

Sono passati oltre sei mesi da quando l’assessore Dringoli annunciava l’apertura del varco nelle mura tra via Donadoni e via Zamenhof, così da permettere il completamento della pista ciclopedonale, “presumibilmente” entro la fine dell’anno.

L’anno è finito e la porta è sempre chiusa.

Ragion per cui questo giovedì in Consiglio comunale riporteremo all’ordine del giorno con il question time che segue una domanda a cui tutta la cittadinanza aspetta una risposta da moltissimi anni.

