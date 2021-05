Risposta dell’assessore Dringoli al nostro question time su Helbiz. Avevamo ragione su tutto!

Su Helbiz avevamo ragione su tutto: ha gestito il servizio fuori da ogni legalità non avendo presentato la documentazione obbligatoria.

L’assessore Dringoli, rispondendo al question time presentato dal nostro consigliere Ciccio Auletta, ha candidamente dichiarato che solo grazie al nostro atto il Comune ha saputo che nel bando di Pisamo era obbligatoria la Scia per l’autorizzazione alla concessione del servizio.

E il caso ha voluto che proprio in questi giorni sia arrivata la Scia da parte di Helbiz, esattamente il 24 aprile il giorno in cui lo stesso Comune, dopo due mesi e mezzo dalla nostra richiesta, ci comunicava che la Scia non era mai stata depositata.

Peccato che senza la Scia Pisamo non avrebbe mai potuto autorizzare Helbiz a svolgere come avviene da mesi, incassando soldi, il servizio.

Siamo di fronte a fatti gravissimi che segnaleremo a tutte le autorità competenti.

Una vicenda che scoperchiamo ancora una volta grazie ad un lavoro costante e forte e che evidenzia la mancanza di assoluta trasparenza e controllo su questa vicenda da parte del Comune e di Pisamo.

Puoi leggere qui la nostra nota scaturita dal lavoro fatto dopo il servizio di Report “Il mago di Helbiz“ di Daniele Autieri.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Guarda il video della discussione sul question time:

