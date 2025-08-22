Rissa al Cep: Ziello lo sceriffo, ignora lo stato di diritto

L’onorevole Ziello, che nella amministrazione della nostra città non riveste alcuna carica e non ha alcuna competenza sull’edilizia popolare avoca a sé tutti i poteri e si autoproclama sceriffo di Pisa.

Fa le leggi, fa i processi, ordina al Sindaco Conti di eseguire provvedimenti (inesistenti e illegittimi).

Stiamo parlando delle reazioni razziste, scomposte e contrarie ad ogni logica dello stato di diritto che Ziello ha inscenato sulla stampa dopo la rissa avvenuta in un condominio al CEP alcuni giorni fa e all’ordine di “revocare il diritto alla casa popolare dei responsabili” che il parlamentare ha impartito (mezzo stampa) al sindaco Conti.

Stupisce veramente che l’onorevole sia riuscito a laurearsi in Giurisprudenza nella prestigiosa università della nostra città e che al contempo oggi abbia già condannato senza processo le persone coinvolte nella rissa avvenuta in un condominio pochi giorni fa. Il tutto ignorando completamente le disposizioni dell’art 38 della legge 2/19 della regione Toscana (o forse non comprendendole) in merito alle tassative motivazioni che consentono la revoca e che ad ogni modo debbono essere analizzate in un procedimento dove tutte le parti coinvolte hanno diritto di portare osservazioni e difese.

Non sui giornali, non a urli propagandistici e xenofobi, ma secondo le regole che valgono per tutti, anche per Ziello.

Quanto accaduto al CEP è un episodio certamente grave, che deve essere analizzato rispetto alla difficoltà di convivenza che nei condomini si crea.

E questo vale soprattutto negli edifici con alloggi popolari dove le persone che ci vivono dentro non possono certo decidere di cambiare casa per disaccordi e intolleranze che si creano con altri condomini.

Non è certo una novità la difficoltà di convivenza nei condomini che ha legittimato, del resto, anche la creazioni di reati ad hoc come il così detto stalking condominiale.

Il problema è politico anzi strutturale rispetto alla nostra società, ma va raccontato per quello che è e non delegato a una faida “fra immigrati” come ha fatto Ziello.

Negli alloggi popolari la frustrazione della condivisione è alimentata dai malfunzionamenti, dall’assenza di cura nella gestione della creazione di una comunità che si parla e non si odia.

Gli strumenti ci sarebbero ma non sono utilizzati, nessuna mediazione culturale, nessun percorso per rendere i quartieri posti vivi e non dormitori, nessun intervento di manutenzione straordinaria in condomini che hanno sempre più problemi.

Dove sono i progetti perché i quartieri periferici non siano quartieri di serie b? Dove sono gli investimenti sulle strade, sui parchi, sui luoghi di aggregazione? Su corsi gratuiti di italiano? Da nessuna parte.

E ancora, nessun controllo sugli alloggi vuoti, nessun percorso di riqualificazione delle case popolari. Come mai i costi delle bollette spesso sono alti e fuori controllo? È colpa degli immigrati anche questo o è responsabilità di chi governa, non controlla e non agisce in trasparenza.

Alimentare le spese di chi già è fragile economicamente perché non si controllano le gestioni condominiali non aiuta di certo. Ecco perché abbiamo provato a costringere il comune a darci dati chiari sulle scelte fatte nelle gestioni condominiali, ma guarda caso nessuna risposta chiara è arrivata.

Insomma per noi gli interventi da fare ci sono e sono tanti e riguardano la costruzioni di Diritti e di una comunità che si parla e si supporta.

Ziello invece aizza l’odio verso l’altro, facendosi strada nelle difficoltà economiche e nella fatica quotidiana che sopportano le persone che vivono nei quartieri popolari, nascondendo però che proprio le politiche della destra alimentano quelle difficoltà.

Si tratta del lato più spregevole della politica leghista che inventa nemici da riconoscere sulla base del colore della pelle senza dire la verità: sono loro che negano il salario minimo, che governano e non fanno un piano nazionale per l’edilizia popolare, che se diventi moroso perché perdi il lavoro e ti sfrattano vieni mandato in galera da due a sette anni e con te anche quelli che difendono il diritto alla casa per tutte e tutti, senza distinzione alcuna. Perché così sono i diritti, universali, altrimenti si chiamano privilegi o peggio, nella logica di Ziello, concessioni.

