Ritorno a scuola con i problemi di sempre e tanta demagogia forcaiola

Una città in comune augura buon anno scolastico a tutti e tutte le giovani che si apprestano a ricominciare, dopo la pausa estiva, il loro percorso di istruzione per diventare parte attiva di una cittadinanza consapevole e ricca di quello spirito critico necessario per mantenere e nutrire una società democratica.

Il nostro augurio va anche a tutti i lavoratori e lavoratrici della scuola, istituzione della Repubblica, che si apprestano ancora una volta a garantire il diritto, sancito dalla costituzione, ad un’istruzione gratuita e accessibile. Un diritto che interpretiamo in senso largo anche come supporto alle famiglie e a tutti coloro che sono quotidianamente a fianco dei più giovani in un concetto più esteso fatto di una comunità educante che insieme può e deve cooperare per il pieno sviluppo delle nuove generazioni.

Manteniamo il nostro impegno cittadino perché si realizzino le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ricordiamo, tra le tante battaglie degli scorsi anni, quelle per mantenere intorno alle scuole primarie le aree verdi che questa giunta voleva trasformare in parcheggi, per un servizio di trasporto pubblico capillare e sostenibile, a partire anche dalle pensiline delle fermate che in molti luoghi ancora mancano, per la costituzione di isole pedonali intorno alle scuole nelle ore di ingresso ed uscita e infine, per l’assistenza specialistica che l’anno scorso ha vissuto momenti drammatici, e che auspichiamo quest’anno possa essere garantita senza eccezioni e senza interruzioni.

Alzando lo sguardo sul piano nazionale non possiamo che manifestare una profonda preoccupazione per la deriva autoritaria che il ministero dell’istruzione sta prendendo. Continuando la pessima tradizione dei governi precedenti delle riforme spot, che non risolvono gli annali e strutturali problemi del sistema nazionale. Riforma della valutazione della condotta, con l’umiliazione di produrre un elaborato sulle proprie mancanze pena la bocciatura; riforma dell’esame di stato, volta a punire il dissenso, anche nella forma più semplice di un silenzio critico nelle prove orali per contestare un sistema volto sempre più al raggiungimento di performance, anziché mirato alla crescita culturale e al benessere degli individui senza perdere l’occasione di risparmiare (i membri della commissione si ridurrebbero dagli attuali 7 a 5); proibizione dell’uso dei dispositivi cellulari anche nella didattica la cui titolarità in capo alle docenti e ai docenti è sancita dalla Costituzione. E non ultimo la riforma delle linee guida dell’educazione civica e delle Indicazioni nazionali per le scuole del primo ciclo che vedono una pesante incursione di revisionismo storico infarcita di retorica ideologica nazionalista e neoliberista. Così come la proposta di riforma dei tecnici e professionali guarda sempre più al modello di scuola azienda, dove si formano i lavoratori sfruttati di domani.

A fronte di queste riforme a costo zero gli investimenti sulla scuola sono ai minimi storici, il precariato dei docenti rimane una piaga, le carenze strutturali sempre più pericolose, e gli stipendi degli insegnanti e la loro valorizzazione ferma con i salari più bassi di tutta Europa.

A fronte di un calo della natalità che dovrebbe permettere la formazioni di classi meno numerose, riducendo il cosiddetto fenomeno delle classi pollaio, il ministero riduce gli organici e lascia che anche quest’anno le classi iniziali siano formate da più di 30 alunni alle scuole superiori.

Infine non può mancare un pensiero a tutti quei bambini e quelle bambine che non avranno la possibilità di andare a scuola, perché morti in uno delle decine di conflitti armati che devastano il mondo, o perché , come succede nella striscia di Gaza, la maggior parte delle scuole è stata distrutta dalle bombe di Israele. Per questo crediamo che sia fondamentale che la Scuola sia il primo luogo dove si diffonda una cultura di pace e di mediazione dei conflitti nonviolenta, e per questo sosteniamo e rilanciamo le campagne promosse per l’inizio dell’anno dall’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università: per gli insegnanti una dichiarazione d’intenti per l’educazione alla pace, per genitori e studenti il rifiuto di accettare proposte educative promosse da militari e industrie belliche, per tutti un avvio dell’anno scolastico con un minuto di silenzio per riflettere sul genocidio in corso in Palestina e su tutti i conflitti armati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...