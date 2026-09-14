Ritorno a scuola tra aule roventi, tagli all’assistenza, precarietà, bavagli ministeriali, attacco ai saperi critici, riforma dei tecnici e deriva repressiva: il quadro pisano e nazionale all’avvio dell’anno scolastico

Rivolgiamo un augurio di buon rientro a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, anche quest’anno costretti in scuole roventi e aule affollate. Un ringraziamento e un augurio di buon lavoro vanno agli educatori, ai docenti e a tutto il personale scolastico: una comunità educante fondamentale per la tenuta della società che resiste ogni giorno tra stipendi sottopagati, carichi di lavoro crescenti, precarietà dilagante e il continuo slalom tra censure, tagli e minacce autoritarie.

Il 15 settembre suonerà la campanella per il nuovo anno scolastico in tutta la Toscana, ma la scuola che si appresta a riaprire i battenti a Pisa e in provincia si trova a fare i conti con un quadro pesantemente critico, segnato dall’immobilismo locale, dal caos sui servizi essenziali, dalla precarizzazione del lavoro e da derive autoritarie a livello nazionale.

“Più risorse per la scuola” è lo slogan ripetuto dai politici in tutte le occasioni. Ma questo ci induce a una riflessione profonda, ponendoci la domanda cruciale: per chi e per cosa? Non certo per i docenti, la cui retribuzione umiliante non consente di accettare assegnazioni fuori sede a causa dei costi proibitivi degli affitti e della vita quotidiana. I continui cambiamenti e le innovazioni introdotti nella scuola in modo superficiale e propagandistico producono l’effetto di una frammentazione e di una dispersione tali da non consentire quella stabilità didattica tra docenti e studenti che è condizione necessaria affinché la scuola assolva al proprio compito di formazione. A confermarlo sono i dati ufficiali certificati dal MEF (Ragioneria Generale dello Stato): nella scuola italiana un lavoratore su tre è precario (il 33,9% di lavoro flessibile, contro il 6,3% delle Funzioni Centrali), con circa 300.000 lavoratori a termine tra docenti e ATA. Particolarmente drammatica è l’esplosione delle supplenze sul sostegno, che rappresentano quasi i due terzi dei docenti precari con posti in deroga che bloccano la stabilizzazione, e dei supplenti ATA (+39,5%), a fronte della recente condanna della Corte di giustizia europea all’Italia per la reiterazione illegittima dei contratti a termine del personale ATA.

Anche sul piano locale la situazione è allarmante. Mentre la giunta Conti apre l’anno educativo promettendo l’azzeramento delle liste d’attesa dei nidi comunali d’infanzia, è importante ricordare come l’anno scorso si sia chiuso con un durissimo confronto in Prefettura sul bando per l’esternalizzazione di 5 asili, confermando una scelta aziendalistica che scarica il prezzo dell’operazione sulla qualità educativa e sulle condizioni di lavoro di educatrici ed educatori, rifiutando di investire in un piano di assunzioni e in una gestione pubblica diretta. A ciò si aggiunge l’emergenza climatica che rende le aule invivibili già nei primi giorni di settembre, di fronte alla quale l’amministrazione locale e il Governo offrono risposte inadeguate: a fronte degli investimenti del PNRR concentrati sugli asili nido, il ministro Valditara riserva solo “briciole” per i condizionatori, mentre sul piano locale manca un investimento strutturale per ammodernare edifici scolastici vecchi e inadatti, resi ancora più paradossali dalle previsioni del Piano Operativo che continuano a pianificare la cementificazione degli ultimi spazi verdi intorno alle scuole, aumentando il fenomeno delle isole di calore. Sul fronte della disabilità, a fronte di un aumento certificato degli studenti con disabilità nelle superiori della provincia passati da 811 a 964 (+5,5%, con punte record al Russoli, al Matteotti e al Santoni-Gambacorti), regna l’incertezza, con un documento inviato il 10 settembre da docenti e assistenti che denuncia il rischio di iniziare le lezioni senza conoscere il numero degli operatori assegnati, alimentando il timore di tagli rispetto ai PEI. Questo si inserisce nel caos dello scioglimento della Società della Salute Zona Pisana e il passaggio alla gestione monocomunale, che avvengono nelle difficoltà certificata dai report tecnici che evidenziano la mancanza di indicazioni definitive su assistenza specialistica e trasporto sociale, lasciando in un limbo di proroghe precarie settori vitali come il progetto vita e i centri aggregativi per adolescenti, aggravati dall’opacità della Giunta sulla programmazione del nuovo Piano Integrato di Salute e dalla carenza cronica di organico nella Direzione 13 Servizi Sociali.

Sotto il profilo pedagogico e strutturale, le direttive ministeriali impongono una svolta regressiva, a cominciare dall’ossessione tecnologica: nonostante esista una letteratura sterminata che dimostra i danni indotti in bambini, bambine e adolescenti da una continua esposizione a schermi e tastiere, si procede in forma autoritaria, esautorando i Collegi docenti, a imporre acquisti e spese in tale direzione, riducendo la scuola a luogo di smistamento di merci tecnologiche che rimangono inutilizzate non per l’arretratezza dei docenti, ma perché fattore eterogeneo rispetto alla passione per lo studio, la lettura e il dialogo. A ciò si unisce la controriforma degli istituti tecnici, che ha portato le scuole in stato di agitazione puntando a un netto arretramento culturale all’insegna del “meno scuola, più impresa”, con il taglio di oltre 600 ore complessive nel quinquennio sulle discipline di base e il depotenziamento delle materie tecniche a favore della flessibilità aziendale. Questa operazione si sposa con l’aggressione a storia e filosofia nei licei, dove il ridimensionamento metodologico della storia si accompagna a una didattica filosofica tematica funzionale a obliterare l’inquadramento storico-critico e a sterilizzare la profondità della filosofia, proseguendo lo smantellamento del pensiero critico avviato con le linee guida per l’infanzia e il primo grado e per l’educazione civica.

Il disegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito punta apertamente alla restrizione degli spazi di libertà e crescita critica anche attraverso la legge sul consenso informato voluta da Valditara, che rappresenta un attacco frontale all’articolo 33 della Costituzione sulla libertà d’insegnamento, vietando le attività sui temi della sessualità nell’infanzia e nella primaria e subordinandole al consenso delle famiglie nella secondaria, un pericolo enorme per i giovani provenienti da contesti familiari chiusi. Come Diritti in Comune abbiamo già firmato e invitiamo a sottoscrivere entro il 30 settembre il referendum abrogativo, impegnandoci affinché il Comune di Pisa garantisca percorsi di educazione alle relazioni e al rispetto delle differenze. Il quadro dei bavagli istituzionali si aggrava con il contestato DDL Antisemitismo, che adotta acriticamente la definizione IHRA equiparando l’antisionismo all’antisemitismo e introducendo pesanti rischi di censura e autocensura in scuole e università, minacciando di criminalizzare ogni dibattito e critica documentata contro l’occupazione, l’apartheid e il genocidio perpetrati dal governo israeliano contro la popolazione palestinese, in palese violazione della libertà di pensiero, di espressione e d’insegnamento. A completare il quadro si aggiungono il dibattito sull’educazione militare e le sinergie con il complesso militare-industriale – contro cui sosteniamo la petizione popolare della campagna “La Conoscenza Non Marcia” (laconoscenzanonmarcia.com/petizione/) per un’istruzione libera dalla guerra – e una deriva repressiva basata su un cortocircuito grottesco e intollerabile: i minori vengono infatti considerati abbastanza adulti da essere schedati, criminalizzati e puniti severamente sul piano penale dai decreti “anti-maranza”, ma improvvisamente ritenuti troppo infantili o intoccabili per poter affrontare a scuola i temi dell’affettività, della sessualità, del consenso e delle relazioni a causa dei divieti imposti dalla legge sul consenso informato, venendo così privati di tutele, spazi di ascolto e percorsi educativi.

A questo modello di scuola selettiva, mercantile, repressiva e imbavagliata contrapponiamo con forza l’idea di una scuola radicalmente altra: una scuola pubblica, laica e adeguatamente finanziata, in cui “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Vogliamo una scuola che educhi alla pace, al rispetto e alla valorizzazione radicale delle differenze, dove la pluralità culturale costituisce un inestimabile valore aggiunto, dove chi è in difficoltà non viene mai lasciato indietro e dove docenti, educatori e tutto il personale siano finalmente sostenuti e valorizzati, per rimettere al centro il sapere critico, la giustizia sociale, la democrazia e il futuro dell’intera comunità educante.

Diritti in Comune: Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

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