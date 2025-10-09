Rumore aeroportuale: la salute della cittadinanza viene prima dei profitti dei privati. Servono misure urgenti

È trascorso un anno da quando fu introdotta la sciagurata sperimentazione dei voli sopra il centro cittadino, senza che neanche venissero spostate le centraline da parte di Toscana Aeroporti per monitorare gli impatti che questa aveva sulla cittadinanza.

Da allora ad eccezione del ritiro della sperimentazione nello scorso febbraio, tutto è rimasto esattamente identico con tutte le conseguenze negative che questo ha sulla popolazione sorvolata. O meglio la situazione è peggiorata e peggiorerà ancora se non si assumeranno da parte degli enti competenti delle iniziative adeguate.

Infatti dal verbale della Commissione aeroportuale del 25 giugno 2025 si evidenzia che vi è un aumento, in alcuni casi anche “sostenuto” dell’inquinamento dalle centraline di rilevamento : “i valori risultano potenzialmente critici se confrontati con i limiti previsti dalla classificazione acustica comunale di Pisa nelle zone di classe 2 e 3 interessate dai sorvoli”. Ma non solo. In generale è chiaro che i decolli lato città sono destinati ad aumentare poiché è previsto il continuo aumento del volume di traffico dell’aviazione civile e, saturando le rotte di arrivo, diminuiscono le possibilità di consentire i decolli lato mare. È urgente quindi prendere iniziative concrete per la tutela della popolazione sorvolata partendo dall’assunto che non è pensabile che il traffico aeroportuale aumenti senza limiti, cosa che da tempo ribadiamo convintamente.

Al riguardo in primo luogo sono forti le responsabilità da parte di Toscana Aeroporti, che ad oggi non ha ancora concluso la redazione e quindi la presentazione del piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali (PCAR) dello scalo di Pisa, come invece obbligatorio in base alle normative vigenti.

A rilevare i pesanti ritardi di Toscana Aeroporti è stata ripetutamente la stessa Arpat in occasione della seduta della Commissione Aeroportuale del febbraio del 2025 visto che l’iter iniziato da Toscana Aeroporti nel 2019 (6 anni fa) ad oggi non è stato concluso.

Ma non solo. Arpat ritorna più volte su un tema che riguarda le condotte delle compagnie aree rispetto ai loro risparmi di carburante sulla pelle della cittadinanza ribadendo che un’altra misura che sarebbe importante imporre per ridurre gli impatti è l’utilizzo della massima spinta in decollo da parte degli aeromobili in partenza, con anticipazione del punto di stacco.

Dalla seduta della Commissione dello scorso giugno è emerso , inoltre, un altro aspetto rilevante posto dai rappresentanti dell’Ispra- Mas che chiama ancora una volta in causa Toscana Aeroporti, ovvero la verifica “della coerenza delle previsioni contenute nel vigente Master Plan 2014-2028 con lo stato di esercizio attuale e verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti nel Masterplan”.

Ma il vero nodo, come ribadiamo da tempo, è lo spostamento della quasi totalità dei voli nella direzione verso mare e il creare le condizioni affinché questo possa avvenire, e che, altrettanto importante, le decisioni vengano condivise con chi sconta tutti i giorni sulla sua pelle le conseguenze di tali scelte. Tutto il resto sono promesse che si perdono nel rumore degli aerei che passano ogni giorno sulla testa dei cittadini e delle cittadine.

La questione della prevalenza d’uso della traiettoria lato mare è stata al centro della Commissione Aeroportuale che si è aggiornata per riesaminare la questione avendo dei “dati utili all’eventuale valutazione della sostenibilità economica di tale soluzione da parte del Gestore Aeroportuale”.

Riteniamo che la sostenibilità economica per Toscana Aeroporti come primo parametro per valutare questa scelta non sia in alcun modo l’approccio corretto. Non è pensabile continuare con uno sviluppo senza limiti dell’aeroporto con tutte le negatività che questo comporta in termini ambientali e di salute per la cittadinanza. Occorre individuare le soluzioni migliori per mitigare gli impatti, ma anche stabilire dei limiti al numero dei voli compatibili con queste soluzioni, per arrivare ad un modello realmente sostenibile a livello locale e globale. Per questo abbiamo sollecitato alla luce di queste verifiche una discussione urgente nella Commissione consiliare competente e poi in consiglio comunale.

