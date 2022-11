Sala gremita all’assemblea sul sistema aeroportuale toscano all’SMS di Peretola, per organizzare e rilanciare il fronte del NO alla nuova pista

Comitati, associazioni, forze della sinistra e Movimento 5 Stelle unite sul No a Peretola. La nostra risposta di partecipazione a quello voluto da chi ci governa

Nonostante la pioggia e il sabato pomeriggio, tante cittadine e cittadini hanno risposto alla nostra proposta di un’assemblea cittadina sull’aeroporto di Peretola e il sistema aeroportuale toscano.

Oltre un centinaio di persone sono venute ieri per testimoniare che la politica può muoversi in forme partecipate e innovative. Ringraziamo l’SMS di Peretola che si conferma un importante presidio del territorio, come tutte le case del popolo.

Ringraziamo il capogruppo del Movimento 5 Stelle di Firenze, Roberto De Blasi, perché ha accettato il nostro invito di intervenire in apertura, ad attestare il comune impegno a tutela della salute delle persone e dell’ambiente.

Ringraziamo soprattutto comitati, associazioni, cittadine e cittadini, anche chi non è potuto essere oggi in presenza e farci sapere che però è disponibile a una lotta comune.

Ci coordineremo infatti tra Firenze e Pisa, sapendoci dare le nostre priorità, per un modello di trasporto pubblico compatibile con i veri bisogni quotidiani del territorio. Non rispondiamo agli interessi economici di chi trae profitto dalle grandi opere e dalla finanza, rispondiamo alla cittadinanza e a chi non ha il potere economico per imporre il suo punto di vista.

E’ stato ribadito con forza che occorre ragionare fuori dalla contrapposizione tra Pisa e Firenze, una contrapposizione artificiosa e priva di fondamento costruita ad arte per non entrare nel merito dei problemi, e in questo rivendichiamo di essere l’unica parte politica che da anni e anni ha una posizione comune nelle due città.

Al primo posto l’assemblea ha messo la salute delle sorvolate e dei sorvolati a Pisa come a Firenze, insieme a quella delle condizioni di lavoro di chi opera in Toscana Aeroporti, e alla tutela del territorio contro ogni nuova cementificazione. Imprescindibile è inoltre salvare il nostro futuro sul pianeta. Volare di più, per avere più turismo è sostenibile?

Tutela e rilancio del parco della piana, sviluppo del polo scientifico, rispetto delle norme e trasparenza rispetto a quanto accade, vista la difficoltà incontrata nel richiedere la documentazione che anche noi stiamo riscontrando: sono questi alcuni dei temi emersi con forza durante la riunione .

In contrapposizione ad un percorso farsa che sta portando avanti Toscana Aeroporti tanto che ha già annunciato la posa della prima pietra per la nuova pista di Peretola ad inizio 2024 – un progetto sostenuto trasversalmente da centrosinistra e centrodestra, da Conti come da Nardella, da Giani come da Salvini – è iniziato anche con l’assemblea di ieri un percorso vero di partecipazione e di mobilitazione. Dal basso, accettando la volontà di fare sintesi sulle giuste priorità.

Dmitrij Palagi, Antonella Bundu – Sinistra Progetto Comune – Firenze

Ciccio Auletta – Diritti in Comune Pisa: Una città in comune – Rifondazione Comunista

