Sala polifunzionale a i Passi: lavori per 1 milione e 600 mila euro finiti (?) nel 2023 ma lo spazio resta ancora chiuso

Da tempo il quartiere de i Passi si chiede quale sia il destino della sala polifunzionale realizzato a partire dal 2017 con un progetto avviato dal Comune anche con la collaborazione regionale.

Nel centro del quartiere, infatti, giace, chiusa, una grande struttura a forma di cubo che potrebbe essere uno spazio in grado di ospitare eventi e associazioni restituendo a Pisa un bel luogo dove aggregare e creare comunità.

Il nuovo edificio, in calcestruzzo armato, ha una superficie coperta di circa 290 mq, un volume lordo di 1800 mc, sviluppandosi su due piani fuori terra.

Il progetto è stato descritto più volte negli anni, da ultimo nel 2022, e vedrebbe al piano terra un porticato coperto, in gran parte libero, dal quale accedere al piano primo. Il porticato, oltre all’accesso al vano scala ed all’ascensore entrambi vetrati, dovrebbe anche ospitare quattro locali a servizio della sala multifunzionale, al primo piano una sala con 140 posti a sedere, con, sul fondo della sala, un palco rialzato e due piccoli locali di servizio, di cui uno utilizzabile come accesso al palco per persone con disabilità, il tutto oltre ad un foyer di ingresso.

La Giunta Conti si è fatta grande vanto di essere intervenuta per portare a termine questo progetto. Ben ricordiamo le dichiarazioni dell’ex vice sindaco Latrofa che nel 2022, con l’avvicinarsi delle ultime elezioni, elencava tra i grandi successi di Conti nel quartiere de i Passi la ripresa dei lavori su questa sala polifunzionale oltre alle case del c.d. “progetto Hope” in via Belli (note per essere state consegnate nel 2023 a poche settimane dalle elezioni ed aver bisogno già ora di importantissime manutenzioni che, oltretutto, tardano ad arrivare nonostante le ripetute segnalazioni degli inquilini).

Tra gli atti del Comune si individua anche una determina del settembre 2023 dove si darebbe atto dell’intervenuta consegna del cantiere e della fine dei lavori. Ci chiediamo allora, sono davvero finiti?

Per quale motivo dopo due anni e mezzo da quella determina ancora non c’è alcuna fruibilità di quello spazio e, soprattutto, che cosa si propone di farne?

Da parte nostra sosteniamo le richieste del Comitato di quartiere dei Passi che chiede risposte per uno spazio che certamente potrebbe rappresentare una bella opportunità.

A tal fine abbiamo depositato un argomento in Prima Commissione di Controllo e Garanzia dove pretendiamo chiarezza introno a un’operazione rilevante, anche in termini di soldi pubblici spesi, e che ad oggi non trova un utilizzo.

Speriamo che l’amministrazione si adoperi per rispondere prontamente e che venga avviato un percorso per garantire la massima partecipazione sulle possibilità di utilizzo di quel luogo che tutto vorremmo veder diventare tranne una seconda Mattonaia .

Diritti in Comune (Una città in comune-Rifondazione Comunista)

Mi piace: Mi piace Caricamento...