Salutiamo il 2025 con l’augurio di costruire nel 2026 un equipaggio ancora più forte

Il 2025 è stato un anno inteso. Un anno che ha portato in piazza milioni di persone contro il genocidio palestinese, un anno in cui centinaia di civili si sono imbarcati per ricordare alle grandi potenze occidentali che c’è un giusto e uno sbagliato.

Abbiamo bloccato tutto binari, porti, strade e, per parte nostra, anche il consiglio comunale.

Le piazze, per noi, sono state le vere protagoniste di questo anno che si conclude.

Piazze come quella in cui abbiamo festeggiato l’amore contro la repressione, nel giorno di san Valentino, per opporci al decreto sicurezza. Oppure, ancora, le piazze in cui quest’anno più che mai abbiamo combattuto contro l’economia di guerra, la base e la militarizzazione del nostro territorio. Contro 520 milioni spesi per militarizzare ancora Pisa invece che per i diritti.

Abbiamo con convinzione attraversato i cortei del collettivo di fabbrica ex gkn perché nella riconversione della produzione e nella tutela del lavoro sta la chiave del cambiamento.

Sempre nelle piazze, spesso sotto il comune, abbiamo incontrato cittadine e cittadini in protesta per le politiche della destra che, come il governo, è rimasta barricata dentro il palazzo noncurante dei problemi che si muovono fuori.

Così, è nelle piazze che abbiamo ascoltato i genitori di bambine e bambini con disabilità che protestavano contro il mal funzionamento del trasporto sociale perché, ricordiamolo, questo è l’anno in cui la destra ha deciso di distruggere la società della salute e di lasciare nella più totale oscurità il destino dei servizi socio assistenziali della zona Pisana.

Sempre in piazza abbiamo ascoltato le parole delle famiglie in emergenza abitativa, degli abitanti delle case popolari costretti a vivere sotto i crolli dei palazzi. Di cittadini e cittadine che protestano contro un processo di distruzione delle zone verdi e di oasi con ecosistemi preziosi, come a pisanova dove verrà costruita la nuova strada di biologia o come la cementificazione e il taglio degli alberi nei piazzali a Porta a Lucca.

Tutto questo mentre stiamo denunciando e lottando contro un vero e proprio “sacco della città” attraverso l’arrivo di grandi fondi immobiliari favoriti dalle grandi svendite di patrimonio delle istituzioni pubbliche cittadine dal Comune alla Regione alla Università.

Ci avete trovato in piazza nei cortei transfemministi del 25 novembre per trovare la forza di ribaltare il patriarcato. E ci troverete qui, ancora, anche nel 2026.

Ci prepariamo ad attraversare un nuovo anno che ancora vede i conflitti protagonisti e i diritti dimenticati sotto gli investimenti nell’economia di guerra. Cercheremo di tenere insieme tutto questo anche nelle nostre proposte politiche che sebbene incidano sul governo della nostra città possono avere una forza ben più grande. Così, da poco, abbiamo portato tutto il consiglio comunale ad approvare la nostra mozione sul blocco di peretola: un’operazione che abbiamo guidato non con spirito campanilista ma con l’idea che sia indispensabile per il futuro ragionare in termini di cooperazione tra i territori. Mentre siamo al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici diretti, indiretti ed in appalto di Toscana Aeroporti impegnati in durissime vertenze per tutelare diritti e salari. Tutto questo in una città in cui cresce il lavoro povero e sottopagato in un sistema di appalti e subappalti sempre più selvaggio anche da parte del Comune di Pisa e delle sue società partecipate..

Il motore della nostra azione continuano ad essere i nostri pilastri, che guidano la nostra politica e camminano sulle nostre gambe, quelle stesse gambe che attraversano le piazze e i cortei per la giustizia climatica e ambientale, per la giustizia sociale e la partecipazione, per i diritti, per la pace e il disarmo.

Prosegue cosi il nostro impegno anche nel contrasto alle mafie e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nei nostri territori continuando il nostro impegno nelle reti contro lo scandalo Keu ed i suoi effetti, essendo anche parte civile nel processo in corso.

Nel 2025 abbiamo visto aumentare le nostre forze, in un processo di crescita collettiva e cambiamento che porterà nel 2026 altre novità. Per questo abbiamo scelto l’immagine della flotilla sulla nostra tessera. Il simbolo di una ciurma che si aggrega da parti diverse del mondo con una rotta precisa: rompere il muro di un sistema di potere ingiusto. Sappiamo bene che non è facile da vincere questo nemico, ma crediamo fermamente che il primo passo sia imbarcarsi.

Ecco, per questo, salutiamo il 2025 con l’augurio di costruire nel 2026 un equipaggio ancora più forte.

