Salviamo i nostri anziani, senza di loro saremo tutti più poveri

Aderiamo all’appello promosso da Rifondazione Comunista Toscana e invitiamo anche voi a sottoscriverlo.

COVID-19 #NONSIAMOTUTTIUGUALI!

SALVIAMO I NOSTRI ANZIANI,

SENZA DI LORO SAREMO TUTTI PIU’ POVERI

Qualcuno l’ha definita la scomparsa di un’intera generazione. Perché il COVID-19 si è portato via a oggi migliaia di persone, di cui circa il 75% nelle fasce di popolazione ultrasettantenne.

Persone. Padri, madri. Nonne, nonni.

Vite, legami, affetti, che non sono solo nel ricordo di storie familiari, ma che per molto tempo, nel tempo del dopo coronavirus resteranno nella nostra storia collettiva.

Di queste morti, il COVID-19 né è certamente il responsabile principale, quello che uccide, ma non l’unico esiste una corresponsabilità, di chi in questi anni ha preso decisioni che oggi fanno la differenza, prima fra tutte, sotto dettatura dei poteri forti internazionali, quella di un attacco formidabile, al nostro sistema di Welfare sociale. Seconda scelta, per i soliti motivi economici, quella di non dotarsi di una programmazione per un evento, quello pandemico, largamente previsto e quindi di un piano per affrontarlo. Terza per incapacità gestionale di vertici, grandi cultori del privato è bello, il mercato ci salverà tutti, che oggi dimostrano tutta loro insufficienza, per altro non dire.

Nella nostra Regione erano (ISTAT2017) 940mila gli anziani, il 25% circa della popolazione totale. Gli anziani non autosufficienti circa 114mila di cui 14mila in RSA. Luoghi, le RSA, che dovevano essere immediatamente poste in sicurezza anche in considerazione del fatto che molti ospiti presentano patologie croniche e pluripatologie che possono determinare un esito infausto del decorso dell’infezione Covid-19. Andavano immediatamente monitorate e andavano forniti, anche a queste strutture, dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e il personale.

Ma, non è andata così! Il risultato è che oggi si stanno manifestando casi di positività CODIV-19 in RSA (Bucine, Dicomano, San Godenzo, Pelago, Prato, solo per fare alcuni esempi di cronaca) con anche dei morti, e ci si rende conto che se non si corre ai ripari anche in Toscana rischiamo di trovarci di fronte a una bomba a orologeria, la stessa che purtroppo è deflagrata in Lombardia, con centinaia di vittime.

Ma le RSA sono una parte del problema per i nostri anziani i cui il 16%, del numero totale, vive da solo e una percentuale consistente sfugge alla rete di protezione, per non parlare degli anziani senza fissa dimora. In questi giorni di COVID-19, molti di questi anziani non hanno difese di fronte all’emergenza.

Ci hanno detto che il COVID-19 ha una natura democratica ma non è la verità.

Non siamo tutti uguali di fronte al COVID 19 e i nostri anziani, costretti a casa o nelle RSA, sono “meno uguali degli altri”. Senza dimenticare la grave situazione che riguarda e potrà riguardare anche le strutture per disabili.

Per questo lanciamo quest’appello, con cui chiediamo di intervenire immediatamente prima che possa diventare strage come da in altre aree del paese.

Chiediamo adeguati approvvigionamenti per le RSA toscane (e le strutture per disabili) di Dispositivi di Protezione Individuale che garantiscano un’effettiva copertura del fabbisogno per gli ospiti e un’adeguata protezione (mascherine Ffp2 e Ffp3 in particolare per gli operatori che potrebbero dover gestire casi di contagio COVID-19). Chiediamo che sia fatto il test e tampone a tutti gli ospiti ed il personale delle RSA e nelle strutture per disabili. Chiediamo sia colmata la situazione di disomogeneità territoriale,riguardante le RSA e strutture per disabili toscane, nelle tre Aree Vaste, sia per distribuzione di dispositivi di protezione che per effettuazione dei test e tamponi. Chiediamo un rafforzamento straordinario di personale dedicato domiciliare (sanitario, socio- sanitario e socio assistenziale) e territoriali per la presa in carico degli anziani soli. Chiediamo la presa in carico dei senza fissa dimora.

Nessuno deve essere dimenticato!

Appello promosso da RIFONDAZIONE COMUNISTA TOSCANA

Primi Firmatari:

ABATI Simonetta – ex-caposala Le Scotte, Siena

ALLOCCA Salvatore – ex dipendente ASL e ex assessore regionale, Grosseto

ANTONELLI Alessio – Capogruppo Insieme Possiamo Consiglio Comunale di Sansepolcro AR

AULETTA Francesco – Consigliere comunale di Pisa per Diritti in Comune – Una Città in Comune, Rifondazione Comunista Pisa, Possibile Pisa, Pisa

BALLERINI Lorenzo – Consigliere comunale Campi Bisenzio – Campi a Sinistra

BECHERI Leonardo – PRC Toscana

BECHINI Roberto – Assessore Turismo e Commercio Comune di Abbadia S. Salvatore (Si)

BERTINI Tatiana – Consigliere comunale LiberaMente a Sinistra Scarperia e San Piero (FI)

BIGONGIARI Paola – Segretaria PRC Pisa

BILLERO Rosalia – Segretaria PRC Pistoia BORRI Chiara – Psichiatra, Pisa

BORRI Marcella – Operatrice struttura polifunzionale Le Vele, Pisa

BOSCO Daniela – Delegata RSU Comune di Pisa

BRUNO Giovanni – Segreteria PRC Toscana

BUNDU Antonella – Consigliera comunale Firenze – Sinistra Progetto Comune, Firenze

CAMBI Iacopo – Consigliere Comunale Sinistra Unita per Un’altra San Giuliano – San Giuliano Terme CALLAIOLI Fabrizio – Consigliere Comunale PRC – Piombino

CALOSSI Enrico – Consigliere comunale – Follonica a Sinistra, Follonica

CAPPELLINI Manuela – Presidente ATP Onlus, Associazione Toscana paraplegici – Firenze

CAPITANI Francesco – Infermiere, Siena

CARDELLA Domenica, detta Rossella – RSU Cobas Sanità AOUP

CARLI Sabrina – Infermiera, Pisa

CARPENTIERO Gino – Medicina Democratica, Firenze

CARPINI Enrico – Consigliere Comunale “Ora Barberino” – e Consigliere metropolitano Firenze

CAVAZZUTI Nicola – Coordinatore comunale PRC Massa

CERRAI Sondra – Cobas Scuola Pisa

CERVETT Mosè – Medico, Coreglia Antelminelli

CIARROTTA Sandra – Insegnante Cobas Scuola Pisa

COSTANTINI Maria Cristina – Biblioteca medico farmaco biologica Le Scotte, Siena

D’ALESSANDRO Antonella – Infermiera Le Scotte, Monteroni d’Arbia

DEL FURIA Catia – Assessora Insieme Possiamo Comune di Sansepolcro AR

DONATELLO Luca – OSS, Grosseto

FATTORI Tommaso – Consigliere Regionale – Si Toscana a Sinistra – Regione Toscana

FAVILLI Alessandro – Segretario PRC Toscana

GIACOMELLI Sandro – Cobas Lavoro Privato, Pisa

GIORGI Gabriele – Infermiere – Massa GIORNI Antonella – OSS, Grosseto

GIUSTI Federico – Delegato RSU Comune Pisa LAMI Massimo – USB, Piombino

LORENZETTI Thomas – USB, Piombino

MARCELLI Roberto – Segretario PRC Prato

MARCONCINI Gabriele – Assessore Insieme Possiamo, Sansepolcro

MARIANELLI Andrea – USB Piombino

MARTINELLI Nicolò – Segretario Prc Versilia

MASI Leonardo – Consigliere comunale Empoli – Buongiorno Empoli / FabricaComune

MERLA Giuseppe – Delegato RSU Cobas Sanità AOUP

MILANESI Margherita – OSS, Siena

NADALUTTI Tiziana – Una Città in Comune, Pisa

NICCOLAI Massimo – Presidente Associazione Incontriamoci sull’Arno Firenze

NICOTRA Alfio – Co-Presidente Un Ponte Per

NIERI Moira – OSS Cobas Sanità, Pisa

NIOSI Giuseppe – Insegnante Cobas Scuola, Pisa

NOCENTINI Anna – Presidente ADINA _ODV Associazione x la difesa dei diritti delle persone non autosufficienti – Firenze

PACCHIERINI Gabriele – Direttivo AUSER Abbadia San Salvatore, Siena

PALAGI Dmitrij – Consigliere comunale Firenze – Sinistra Progetto Comune, Firenze

PECORI Monica – Consigliere Regionale – Toscana per tutti- Gruppo Misto – Regione Toscana

PERIOLI Federico – Presidente Associazione Diritti e Società Toscana Onlus, Firenze

QUATTROCCHI Valentina – Cobas Lavoro Privato, Pisa

RAMPINI Erica – Assessore Comune di Monte San Savino

RENIERI Anna – Infermiera, Siena ROMIZI Francesco – Capogruppo Arezzo in Comune Consiglio Comunale di Arezzo

SABATINI Paola – CUB Sanità Firenze e provincia

SAMPIERI Chiara – Studentessa Medicina e Chirurgia, Monteroni d’Arbia

SARTI Paolo – Consigliere Regionale – Si Toscana a Sinistra – Regione Toscana

SGHERRI Monica – Presidente Associazione Stomizzati Toscana, Firenze

STRAMBI Giulio – Segretario provinciale PRC Lucca

TOGNETTI Tamara- Consigliera comunale Casole d’Elsa

TULLI Marco – Psicoterapeuta, Arezzo

VALENTINI Lia – Segretaria Provinciale PRC Siena

VANGIERI Danielle – Responsabile Sanità PRC Toscana

VENTURI Franca – Consigliera comunale LiberaMente a Sinistra Scarperia e San Piero

VERDI Lorenzo – Consigliere Comunale “Borgo in Comune” – Borgo San Lorenzo

VIVIANI Alessio – Infermiere, Siena

