Salviamo l’area verde di fronte alle scuole Mazzini

NO AL PARCHEGGIO NELL’AREA VERDE DI FRONTE ALLE SCUOLE MAZZINI:

RIQUALIFICARLO COME SPAZIO PER LA SCUOLA E IL QUARTIERE

La Giunta Conti e la sua maggioranza hanno approvato nel consiglio comunale del

24 marzo lo stanziamento di 435 mila euro per la realizzazione di un parcheggio

multipiano nell’areaverde davanti alla Scuola Mazzini.

Trasformare un’area verde in un nuovo parcheggio auto non farà che aumentare il traffico

in una area già pesantemente congestionata, accrescerà l’inquinamento proprio sotto le

finestre della scuola e diminuirà la sicurezza per gli studenti e le studentesse in entrata

ed uscita dalla scuola.

È dimostrato statisticamente che ogni nuovo parcheggio aumenta il flusso di auto.

Si cancella invece ogni spazio verde che dovrebbe essere destinato a luogo di incontro,

movimento e riposo, per consegnarlo alla sosta delle auto.

Dobbiamo difendere dalla cementificazione quest’area verde di fronte ad una scuola

frequentata da preadolescenti, che altrimenti dovranno tenere le finestre chiuse a causa

dell’ulteriore inquinamento anche acustico prodotto dal continuo movimento di auto in

prossimità delle aule.

Proponiamo che questo spazio oggi abbandonato vada recuperato come lo spazio verde

polivalente che manca alle scuole Mazzini in cui immaginare attività didattiche legate

alla natura (botanica, orticoltura ecc.), area sosta biciclette con rastrelliere, percorsi

ciclo-pedonali dalla fermata del bus e dalle strade circostanti.

Mobilitiamoci, per impedire questo ennesimo scempio. Come avvenuto nel

caso del parcheggio che la giunta Conti voleva realizzare all’interno del cortile delle

scuole “Filzi” è possibile tornare indietro da queste scelte sbagliate e farne altre che

migliorano la qualità della vita del quartiere e della città.

Mi piace: Mi piace Caricamento...