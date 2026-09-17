San Giusto e San Marco: lo specchio del “Modello Pisa”. Diritti in Comune presenta analisi e proposte di variante al POC

La coalizione Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista) interviene alla partecipata assemblea pubblica proposta dal Circolo Arci Alberone con una lettura critica sul Piano Operativo Comunale (POC) per la UTOE 12, un territorio storicamente compresso tra ferrovia, People Mover, Fi-Pi-Li e aeroporto, fragile sul piano idraulico e soffocato dalle isole di calore.

Ciò che la Giunta Conti pianifica per San Giusto e San Marco non è un caso isolato, ma l’esemplificazione di una strategia urbanistica applicata a tutta Pisa su cui è urgente intervenire per una netta inversione di marcia.

Le schede norma S6 e S7 dedicate alle aree in disuso di RFI rappresentano il cambio sistematico delle destinazioni d’uso che trasforma il patrimonio pubblico ed ex demaniale in asset immobiliari e commerciali messi “in vetrina” per fondi di investimento e privati, privando la città di spazi per i servizi sociali. Nelle previsioni del POC per via Sant’Agostino e via Corridoni emerge un palese doppio standard: mentre per i nuovi hotel (S7) si impone l’allontanamento dai binari, per l’Edilizia Residenziale Pubblica (S6) gli alloggi popolari vengono posizionati a ridosso della ferrovia senza tutele da rumore ed elettromagnetismo. Persino l’area dell’Eurospin rientra in queste partite speculative per l’ampliamento della zona commerciale. Con le nostre osservazioni abbiamo chiesto lo stralcio delle quote turistico-commerciali speculative e l’avvio di percorsi partecipati con i residenti per definire le destinazioni d’uso dei volumi pubblici, destinandoli a servizi sociali, aggregazione e residenzialità pubblica con pari tutele ambientali per tutti.

Di fronte all’Asilo Nido Rosati e alla Scuola Conti si prevede un vasto parcheggio che impermeabilizza il suolo ed esacerba l’isola di calore (con picchi di 37°C) a ridosso dei bambini. L’edificazione dei lotti B2 intorno agli edifici scolastici satura il quartiere senza cedere un solo metro quadro di verde pubblico. È una modalità d’intervento che la giunta generalizza in tutta la città — criticata anche dalla Regione Toscana — che “tappa tutti i buchi” edificabili con interventi diretti privi di standard di verde vegetato, moltiplicando l’asfalto proprio attorno ai luoghi dell’istruzione e senza alcun riguardo per la salute pubblica. Noi proponiamo una visione moderna basata su interventi di depavimentazione (desigillazione del suolo) per realizzare un Parco Naturale ad alta alberatura, a tutela dei più piccoli in primo luogo e per migliorare la vivibilità di tutto il quartiere.

La risposta della Giunta a qualsiasi esigenza consiste nel ricorso all’asfalto e all’esproprio di suoli permeabili con risorse pubbliche, anche contro il parere sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale e ignorando la Nature Restoration Law europea. Questo emerge in maniera evidente dalla previsione di 3.100 mq di nuovi parcheggi sul Viadotto Mattei (con espansione commerciale D1/CS di 4.691 mq), dall’esproprio di 8.500 mq di terreno agricolo per allargare la sosta del People Mover (Part. 2176) e da una nuova strada volta a frammentare la zona agricola periurbana, destinata a diventare l’ennesimo attrattore di traffico. Abbiamo chiesto lo stralcio totale dei parcheggi e delle infrastrutture in area agricola, con l’annullamento dei vincoli di esproprio; occorre invece mantenere il vincolo a Verde Territoriale (VT) per salvaguardare la continuità ecologica e la capacità drenante contro gli allagamenti.

Nonostante la “Cittadella Aeroportuale” sembri in stand-by per gli evidenti problemi idraulici, il POC ne conferma la previsione e ne attua la sostanza, trasformando il quartiere da residenziale a servitù logistica e di parcheggio a supporto dello scalo. È un “Modello Pisa” in totale continuità tra le vecchie amministrazioni di centro-sinistra e l’attuale di destra, in cui l’urbanistica si fa subalterna alle grandi infrastrutture di transito che consumano suolo di frangia anziché imporre la razionalizzazione delle superfici già infrastrutturate. Si tratta di un modello di sviluppo che persegue interessi privati anziché quelli collettivi. Ancora una volta ribadiamo che il POC vada azzerato e rifatto a partire dal blocco di ogni nuovo consumo di suolo naturale. Qualsiasi esigenza di sosta o servizio deve avvenire tramite il riuso e la razionalizzazione delle aree già cementificate o sottoutilizzate (come ad esempio le superfici interne al perimetro dell’Aeroporto Militare), riducendo il ruolo delle auto in favore del potenziamento della mobilità ciclabile e del trasporto pubblico.

Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa)

Osservazioni depositate:

DEPOSITATA UTOE 12 – S6 RFI Via Corridoni

DEPOSITATA UTOE 12 – S7 Complesso RFI SantAgostino

DEPOSITATA UTOE 12 – Espansione Parcheggio via di Goletta

DEPOSITATA UTOE 12 – Parcheggio via Ghisleri

DEPOSITATA UTOE 13 – Parcheggi viadotto Mattei











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