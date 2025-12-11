San Giusto: RFI spinge per maxi-speculazione nelle aree dismesse lungo la ferrovia. Prima vengano le esigenze della città!

Nel 2015 fu approvata una variante che nelle intenzioni della maggioranza di centrosinistra allora al governo della città, avrebbe dovuto riqualificare i quartieri di San Marco e San Giusto concedendo alle ferrovie importanti possibilità edificatorie al posto delle aree dismesse sul lato sud dello snodo ferroviario pisano. Eravamo ancora nel pieno della convinzione che solo concedendo nuove volumetrie, a prescindere dalla loro utilità, era possibile affrontare processi di trasformazione urbana.

Abbiamo sempre contrastato quella logica, che non ha fatto altro che portare disastri, aumentando il carico urbanistico in maniera insostenibile e portando pochi o punti vantaggi alla città. Credevamo di averla consegnata ormai alla storia, ma scopriamo che così non è ma che anzi, si vuole di più.

Nell’ambito della redazione del Piano Operativo che dovrà delineare le trasformazioni urbane della città per i prossimi anni, scopriamo che RFI, la società proprietaria delle aree dismesse lungo la ferrovia (la superficie si sviluppa ai due lati del cavalcavia: a ovest un’area di circa 21.200 mq con l’Ex-Officina Manutenzione Veicoli; a est un’area a ridosso della ferrovia, un parcheggio e una area ad uso commerciale per un totale di circa 14.800 mq) , ha presentato una richiesta per aumentare notevolmente le previsioni inserite con la variante 2015, eliminando inoltre tutti i limiti per le varie destinazioni: insomma, vogliono fare come gli pare. In particolare RFI chiede di “aumentare la SUL del comparto da 8.000 fino a 12.000 mq prevedendo un mix flessibile di funzioni: residenze collettiva, turistico-ricettivo e commerciale”. È evidente l’intento speculativo della operazione per poi rivendere le aree e trarne il massimo profitto. Tanto è vero che sul sito di RFI sono già disponibili e scaricabili i depliants con le immagini delle aree in vendita, per chi potesse essere interessato per eventuali manifestazione d’interesse, mettendo addirittura nero su bianco che sono “avviate interlocuzioni con l’amministrazione comunale” per la formazione del POC. Una vicenda semplicemente scandalosa.

Un vero e proprio mercato all’incanto al miglior offerente a prescindere da ciò che verrà realizzato: peccato che si parli del futuro della città, di aree uniche per la loro posizione, delicate e strategiche allo stesso momento, il cui destino meriterebbe di essere discusso approfonditamente, e non lasciato alla contrattazione “privata” tra ferrovie e amministrazione. Tanto per rendere l’idea si tratta di un’area grande come tutto il Giardino Scotto, vallo compreso.

Prevedere tutte quelle volumetrie in quell’area, senza prima affrontare il tema di quali destinazioni servirebbero davvero alla città e ai quartieri, senza pensare al nodo della mobilità, non considerando lo sviluppo di ferrovie e aeroporto per gli anni a venire, e con essi inevitabilmente dei due quartieri adiacenti, è tutto ciò che una buona urbanistica non dovrebbe fare.

Ci auguriamo vivamente che l’amministrazione rispedisca al mittente queste richieste e che apra invece un importante e approfondito ragionamento sulle aree dismesse in città, che rappresentano un’occasione unica per rispondere alle vere esigenze dei prossimi anni, e sui nodi ancora irrisolti con ferrovie, che in città sono numerosi. Abbiamo già perso molti treni (Distretto 42, ex-caserma Artale…), non perdiamo anche questo.

