San Martino: un quartiere diverso è possibile

Negli ultimi giorni si è riaperto il dibattito cittadino sul futuro del quartiere di San Martino con il confronto progettuale tra il Sindaco Conti e Confcommercio a partire dall’ipotesi di riqualificazione avanzata dall’associazione di categoria: ancora una volta il tema dei parcheggi è il fulcro intorno al quale ruota il dibattito e sulla base del quale si pensa di riorganizzare l’assetto urbano.

Vengono invece completamente rimossi sia quello che è accaduto in questi anni in questa parte della città, sia le gravissime responsabilità politiche della destra nella desertificazione sempre più forte che vive questo quartiere.

Negli ultimi anni, infatti, San Martino è stato sottoposto ad una pressione speculativa sempre più intensa con un peggioramento notevole della vita delle cittadine e dei cittadini che ci vivono e lavorano.

Abbiamo già contestato ampiamente le operazioni degli ultimi anni, a partire dalla trasformazione dell’ex-cinema Ariston in nuove residenze: nuove case dove la città è già satura e quindi problemi ulteriori per traffico e sicurezza idraulica, mentre in tutta la Pisa ce ne sono migliaia lasciate volutamente sfitte per drogare il mercato degli affitti. Noi abbiamo invece proposto che l’area dell’ex Ariston ridiventasse un cinema o desse spazio ad un centro culturale polifunzionale.

Ma le operazioni, tutte nella stessa direzione di un notevole aumento della pressione residenziale senza nemmeno contemplare un miglioramento della qualità della vita nel quartiere, sono svariate.

Sull’ex Distretto 42 si profila la privatizzazione speculativa di una parte del quartiere che diventerà sede di abitazioni di lusso, chiudendo definitivamente il parco Andrea Gallo. Noi che volevamo il recupero a partire dal progetto partecipato del Municipio dei Beni Comuni, lo chiediamo per ridare spazi verdi, sociali e di servizi.

Che dire del rudere Pampana sul Lungarno? Da anni chiediamo che si rinunci a ricostruire per destinare l’area a un parco della memoria che metta in comunicazione Lungarno con Giardino Scotto e ricordi la seconda guerra mondiale a causa della quale il rudere crollò: una porta verde sui lungarni. Ma niente, anche in questo caso vince la tradizione: si vogliono ancora residenze e parcheggi.

Ma ci sono altre importanti operazioni economico-finanziarie sul quartiere: dalla messa all’asta della Banca d’Italia, in cui la logica è ancora quella della massima rendita possibile, fino alla trasformazione dell’ex-catasto in una struttura ricettiva.

Dulcis in fundo: un nuovo supermercato proprio a due passi dall’ex-Catasto, come ne abbiamo visti nascere in questi anni al posto del commercio di vicinato costretto a chiudere dall’esorbitanza dei costi che devono sostenere e dalla crisi. Tutto gestito in modo da favorire il profitto di pochi soggetti privati, con sparizione sempre più veloce del piccolo commercio di vicinato. Noi crediamo che invece proprio il piccolo commercio di vicinato debba essere difeso perché costituisce un elemento fondamentale di vita dei quartieri. A questo si aggiunge la presenza di auto a soffocare ogni spazio libero. Da qui anche la nostra proposta delle piazze del centro libere da auto: se si assume questa idea e si lavora per dare seri servizi di mobilità si restituiscono bellezza e vivibilità a questo come ad ogni quartiere.

San Martino diventa invece, con le politiche di questi anni, sempre più lo spazio di una turistizzazione selvaggia e allo stesso tempo un quartiere per una ristretta élite, in ogni caso senza una visione urbanistica coerente che tuteli il suo tessuto. Un processo iniziato col centrosinistra e portato avanti in perfetta continuità dal centrodestra.

Tutte queste trasformazioni sono connesse da un unico filo: la difesa di interessi privati e soprattutto speculativi, e l’assoluta mancanza di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza da parte dell’amministrazione comunale: le persone si trovano di fronte a cambiamenti strutturali del luogo in cui vivono e non ne vengono neppure informate.

Noi invece siamo di tutta un’altra idea: il fascino del quartiere viene dalla sua vita vissuta quotidianamente e dalla tutela e riscoperta della sua trama, a cui si deve ridare respiro. Il punto di partenza è fermare le speculazioni e i nuovi parcheggi, recuperare spazi verdi, sociali e di servizi. Vogliamo fermare la realizzazione di nuovi supermercati e incentivare invece il piccolo commercio di prossimità e il mercato rionale. A fronte dei fondi vuoti e della speculazione sulle abitazioni, vogliamo invece favorire affitti equi di case e fondi commerciali.

E’ centrale anche un nuovo ragionamento sul patrimonio culturale: servono tutela e liberazione delle piazze dalle auto, percorsi culturali per valorizzare il quartiere. Necessario corollario di tutto questo è la reimpostazione della mobilità, che deve essere dolce e ciclabile, e deve prevedere trasporto pubblico a misura di quartiere, zone 30 e strade scolastiche.

