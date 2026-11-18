La coalizione Diritti in Comune deposita un Question Time al Sindaco Conti: «Basta opacità sui potenziali acquirenti e passerelle con la finanza immobiliare. Il Santa Chiara deve diventare un quartiere senza auto e generatore di salute pubblica, non di profitto».

Dietro la vetrina del convegno istituzionale organizzato dal Comune di Pisa per il prossimo 20 novembre in media partnership con Il Sole 24 Ore, si nasconde l’ennesima operazione per consegnare un pezzo pregiato e strategico della città agli appetiti della finanza immobiliare. Tutto questo avviene ovviamente nella mancanza di qualsiasi trasparenza, visto che da settimane il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, continua a ribadire l’esistenza di «soggetti forti» che stanno trattando l’acquisizione dell’area con Inso/Finso. Si tratta di un modo di procedere inaccettabile.

Com’è possibile che su una questione così dirimente per il futuro della città e su un’area che ha una valenza nazionale ed internazionale non si abbiano informazioni certe? Semplice: perché le scelte che ha fatto la Regione Toscana, supportate dal Comune di Pisa su tutta l’area dell’Ospedale Santa Chiara, sono opache ed esprimono di fatto la rinuncia alla pianificazione pubblica del territorio. È stato scelto di mettere tutto in mano ai grandi capitali privati, senza garantire alcun controllo e senza imporre alcuna visione pubblica di una porzione così importante del centro storico pisano. In questo modo, ancora una volta, in maniera bipartisan si sta apparecchiando la tavola per una delle peggiori operazioni speculative su un bene pubblico dal valore culturale, sociale ed ambientale unico per Pisa.

Per questo come Diritti in Comune abbiamo depositato un Question Time che sarà discusso nella seduta del 19 novembre, il giorno prima del convegno, per chiedere al Sindaco Michele Conti di comunicare alla città il nome del potenziale acquirente, ma non solo. Il format che andrà in scena il 20 a Pisa rientra in uno schema che già in altre città, da Milano a Roma, è stato realizzato e che evidenzia, qualora ancora ce ne fosse bisogno la “santa alleanza” tra fondi immobiliari, sgr, società di consulenza ed enti locali, sotto la benedizione del giornale di Confindustria.

A rendere tutto ancora più grave e surreale si aggiunge la beffa economica: come emerge chiaramente dagli atti (determina n. 1678 del 5 novembre 2026), questa vera e propria operazione di marketing e propaganda per i fondi immobiliari è interamente a carico dei cittadini pisani. Il Comune ha infatti stanziato ben 21.960 euro di soldi pubblici (18.000 euro più IVA) affidati direttamente a Il Sole 24 Ore S.p.A. per la campagna di comunicazione della kermesse. Un esborso di denaro pubblico ingente per finanziare una passerella che calpesta il confronto democratico e apre le porte ai grandi interessi speculativi.

Basta scorrere l’elenco dei relatori invitati alla sessione dedicata agli «scenari progettuali e possibili destinazioni» per capire la natura dell’operazione speculativa che nulla ha a che vedere con l’interesse pubblico e della collettività. Accanto all’Assessore all’Urbanistica siedono infatti soggetti portatori di precisi interessi economici, finanziari e di mercato: Finso S.p.A., ovvero il soggetto venditore che ha come unico obiettivo quello di monetizzare l’area il prima possibile per chiudere la partita economica legata alla costruzione del nuovo ospedale di Cisanello, non certo di tutelare l’interesse pubblico della città; TEHA Group, braccio operativo di The European House – Ambrosetti, uno dei principali centri di potere e lobbying economico del Paese che guarda alle città come a veri e propri asset da mettere a reddito finanziario. Non a caso, tra i principali ambiti di intervento della consulente invitata figurano lo Student Housing di mercato — esattamente quel modello di studentati privati e speculativi che abbiamo già denunciato nell’ambito della nostra inchiesta su Pisa Depredata — e lo sviluppo dei Waterfront; e proprio su questo tema che niente a che fare con l’area del centro storico, Marina Development Corporation (MDC), il cui legame di rendita immobiliare sul territorio pisano è già ben noto per le operazioni speculative messe in campo sul nostro litorale. Tutto questo avviene mentre l’Amministrazione comunale abdica completamente al proprio ruolo di governo del territorio e di garante dell’interesse collettivo. Nel Piano Operativo Comunale (POC) adottato lo scorso aprile, le prescrizioni sul futuro dell’ex Santa Chiara sono rimaste volutamente generiche, lasciando campo libero alle iniziative ed ai progetti dei privati.

Come sempre noi abbiamo un’idea alternativa: partecipazione, mobilità zero-auto e Urban Health. Di fronte a questo scenario, ribadiamo le proposte concrete che abbiamo già formalizzato nella nostra osservazione al POC. Il recupero del Santa Chiara non può essere affidato al mercato, ma deve nascere da una regia interamente pubblica e da un percorso vero di partecipazione democratica che coinvolga fin dall’inizio gli abitanti del quartiere Santa Maria, la comunità studentesca, gli Atenei e i professionisti di Pisa.

Occorre denunciare con forza i meccanismi di alleanza politico-finanziari-imprenditoriali dietro questo modello di kermesse. Al contempo ribadiamo la nostra totale contrarietà alla proposta della destra di realizzare un centro congressi in quell’area insieme a nuove strutture ricettive che accelererebbero la turistificazione e l’espulsione dei residenti dal centro storico. Al contrario, l’area del Santa Chiara può diventare un laboratorio europeo avanzato: un quartiere sperimentale interamente pedonale e a “mobilità zero-auto” (cancellando la folle previsione dei parcheggi pluripiano prevista dal POC), progettato secondo i principi dell’Urban Health (l’urbanistica per la salute). Trasformare l’asfalto in verde permeabile e gli edifici storici in spazi aperti e fruibili significa restituire alla città un comparto che funzioni come generatore di salute pubblica, socialità e diritto all’abitare, e non come macchina per il profitto privato.

Diritti in Comune(Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa)

Mi piace: Mi piace Caricamento...