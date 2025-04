Santa Croce in Fossabanda: perché la Regione Toscana non ha esercitato la prelazione per utilizzarlo come casa dello studente e punto mensa, come richiesto da anni dalle associazioni studentesche?

Perché la Regione Toscana negli scorsi mesi non ha esercitato il diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile di Santa Croce in Fossabanda, di proprietà del Comune di Pisa, e destinarlo attraverso l’ARDSU a residenza studentesca e punto mensa come da più di 10 anni chiedono gli studenti e le studentesse a fronte della carenza di posti letto per i vincitori di borsa di studio, dando così il via libero definitivo all’acquisto da parte della Scuola Superiore Sant’Anna?

Riteniamo che sia necessario un chiarimento pubblico a fronte di una grande vertenza che la nostra coalizione in supporto ad associazioni e movimenti studenteschi che per anni hanno portato avanti la proposta di una intesa fra Regione, ARDSU e Comune di Pisa per l’utilizzo di quell’immobile lasciato per molto tempo in abbandono. Per questo non abbiamo condiviso in alcun modo la decisione del Comune di Pisa di venderlo alla Scuola Sant’Anna, in quanto abbiamo sempre ritenuto che sarebbe stata più opportuna ed auspicabile l’intesa con l’ARDSU, come anche da atti precedentemente assunti dallo stesso Consiglio comunale, per destinare l’immobile a casa dello studente e a punto mensa per la generalità degli studenti e delle studentesse dell’Università di Pisa, tanto più che un punto mensa appare sempre più necessario vista la dislocazione di poli universitari in quella parte della città.

Infatti, grazie ad alcuni nostri quesiti ieri nel corso della Seduta della Quarta Commissione consiliare, ci è stato riferito da parte degli uffici che trattandosi di un immobile con vincolo della Soprintendenza, prima di essere poter essere venduto da parte del Comune, occorreva verificare per un periodo di 60 giorni se da parte di altri enti pubblici quali la Regione ma anche la Provincia di Pisa, vi fosse l’interesse ad esercitare il diritto di prelazione. Trascorso il termine previsto dalla normativa, hanno confermato gli uffici comunali, nessuno degli enti ha mostrato interesse e quindi il Comune ha proceduto alla vendita alla Scuola Sant’Anna.

Crediamo che sia stato un gravissimo errore da parte della Regione Toscana e del Comune di Pisa non aver lavorato per una intesa che avrebbe dato una risposta utile a tanti studenti e studentesse. D’altronde è proprio di questi giorni l’ennesima denuncia da parte delle rappresentanze di Sinistra Per proprio sulla scelta sbagliata di dare alla Scuola Sant’Anna il Fossabanda e la mancanza di strategie sinergiche tra gli enti pubblici per aumentare la disponibilità di posti letto, mentre si moltiplicano invece le operazioni speculative per trasformare importanti aree delle nostra città in hotel studenteschi (dalla caserma Artale a Porta a Mare), e luoghi come la Paradisa, che metteva a disposizione 520 posti letto, rimangono in abbandono.

In un momento in cui siamo di fronte ad un attacco generalizzato al sistema di welfare universale, attuato tramite una serie di provvedimenti che vanno a smantellare diritti fondamentali come quello allo studio, con anche tagli pesantissimi al sistema universitario pubblico, servirebbero azioni in cui gli enti pubblici si coordinino fra di loro, attraverso percorsi aperti e partecipati, con l’unico e il solo obiettivo di rendersi garanti dei diritti dei cittadini e delle cittadine, venendosi incontro reciprocamente rispetto alle mutue esigenze: un modello virtuoso, che metta al centro le esigenze e le condizioni materiali delle persone.

Ancora una volta si è scelta invece una strada diversa nella sottrazione da parte della Regione e del Comune. Il Fossabanda doveva andare agli studenti e alle studentesse, rispondendo così a quella corretta interpretazione della funzione sociale della proprietà pubblica e della coesione fra gli enti pubblici stessi, per rispondere ad un bisogno reale di una fetta consistente della popolazione pisana e per ridare centralità ad un modello sociale che da troppo tempo viene smantellato e distrutto.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...