Sant’Ermete: Quintali di macerie abbandonate dal 2021. Perché sono ancora lì? La ditta era stata autorizzata?

Come è possibile che quintali di macerie siano state scaricate davanti le case popolari in via Bronzetti durante la realizzazione di uno degli edifici di case popolari nel quartiere di Sant’Ermete e che ancora siano lì completamente coperte dalla vegetazione?

È questa una delle cose che ci hanno fatto vedere gli abitanti del quartiere durante il sopralluogo svolto negli scorsi giorni dalla Seconda Commissione di Controllo e Garanzia?

E come è possibile che, quando nel luglio del 2021 gli abitanti del quartiere hanno segnalato (vedi foto allegata) la cosa al Comune, nessuno abbia mai risposto?

A fronte di questo quadro di evidente pericolosità per gli abitanti delle case popolari, a seguito del sopralluogo il nostro gruppo consiliare ha inviato subito una segnalazione a tutti gli enti competenti chiedendo in primo luogo che tutte le macerie siano subite rimosse. Ma non solo.

Abbiamo chiesto:

Se la ditta era autorizzata a scaricare materiale in via Bronzetti/via Sirtori nell’area confinante con la Ferrovia e nel caso di avere copia della autorizzazione; e in caso di autorizzazione se la ditta era comunque tenuta a rimuovere questi materiali e nel caso entro quando; se la ditta non era autorizzata perché non si è intervenuti a seguito delle segnalazioni degli abitanti del quartiere dal luglio del 2021 ad oggi; se sono state intraprese azioni e nel caso quali nei confronti della ditta per aver scaricato questi materiali qualora fosse stata priva delle autorizzazioni necessarie.

Andremo fino in fondo per accertare le responsabilità di questa situazione scandalosa.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

