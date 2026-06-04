Scarico illecito di rifiuti nella sede Geofor ad Ospedaletto: episodio gravissimo. Pretendiamo subito chiarimenti dall’azienda e dal Sindaco

Grazie alla denuncia di USB – Pisa apprendiamo che “lunedì 1 giugno presso il cantiere Geofor di Ospedaletto, due camion carichi di rifiuti risultati positivi ai controllo sulla radioattività sono stati scaricati illecitamente a terra nell’area antincendio”. A seguito di questa fondamentale segnalazione la Procura ha sequestrato l’area e aperto una indagine

Siamo di fronte ad un episodio gravissimo che solo grazie al sindacato di base è stato reso noto a tutela degli stessi lavoratori e delle lavoratrici e di tutta la comunità. Abbiamo chiesto per questo attraverso il nostro gruppo consiliare immediati chiarimenti a Geofor, su come sia stato possibile lo scarico di materiale radioattivo nel cantiere? Da dove proveniva? Chi lo ha autorizzato e perché ?

Al contempo abbiamo inviato al sindaco di Pisa, in qualità anche di socio di Geofor, la richiesta di rendere immediatamente disponibili le risposte alle nostre domande da parte della stessa azienda e di intraprendere tutte le iniziative necessarie a tutela della salute, di cui lo stesso Conti è responsabile,

Diritti in Comune: Una città in Comune – Rifondazione Comunista

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