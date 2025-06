SCHERMI ERRANTI: cinema e comunità nei quartieri della città

Siamo entusiasti di presentarvi “Schermi Erranti”, il progetto collaborativo di cinema itinerante che rilancia un’iniziativa culturale, di incontro e socialità nei nostri quartieri!

Non è solo cinema: è un modo per vivere in maniera non mercificata la città, un’occasione per stare insieme e godersi proiezioni gratuite sotto le stelle, un momento di aggregazione per ritessere comunità e legami, rendendo lo spazio pubblico un luogo di incontro e condivisione.

Preparatevi a vivere serate indimenticabili con film per tutti i gusti, dall’animazione al documentario, fino al grande successo italiano!

L’INGRESSO È GRATUITO per tutte le proiezioni!

