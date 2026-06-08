Schermi Erranti: dall’11 giugno al 10 luglio il progetto di cinema itinerante, attività e laboratori nei quartieri, per stare insieme fuori dal centro

Per il secondo anno di seguito torna “Schermi erranti”, un progetto collaborativo di cinema itinerante, che si propone come un’iniziativa culturale di incontro e socialità nei quartieri di Pisa. Attraverso l’offerta di proiezioni gratuite si intende rilanciare un modo di vivere la città alternativo alla mercificazione del centro storico per creare momenti di aggregazione nei quartieri, favorire i legami e trasformare lo spazio pubblico in un luogo di incontro e condivisione. Quest’anno la rassegna cinematografica si è notevolmente arricchita, contando cinque appuntamenti e tanti laboratori e iniziative fin dal tardo pomeriggio. A legare tutti gli eventi un unico filo rosso, quello del lavoro.

Il progetto è promosso da Una Città in Comune (tramite l’Associazione Pisa in Comune), l’Associazione Cooperazione Nord/Sud – Il Chicco di Senape, Un Ponte Per – Comitato Toscano, Des Altro Tirreno e con il contributo di Fi Pi Li Horror Festival di Livorno. Anche per quest’anno il progetto è stato collaborativo e dal basso, grazie alla partecipazione dei Comitati di quartiere di Sant’Ermete, dei Passi, del Circolo Arci Caracol, Circolo Arci Salvadori con cui abbiamo selezionato i film e supportato l’iniziativa in modo attivo in tutte le sue fasi. Un ringraziamento all’Associazione La Tartaruga e all’Associazione Autismo Pisa per aver messo a disposizione i loro spazi a I Passi, e all’Unità Pastorale S.Stefano E.M., Immacolata, S. Pio X per Gagno.

Questo è il calendario degli appuntamenti della rassegna:

11 giugno 2026, Quartiere Gagno, area sportiva Chiesa di San Pio X (via Guardistallo, 7):

– Ore 19:00 Giochi e ricordi dal quartiere

– Ore 21:00 “Tempi moderni” di Charlie Chaplin (1936, 1h 27m)

Introduce Michele Cecchini, scrittore e docente

18 giugno 2026, Quartiere La Cella, piazzale Circolo Arci Caracol (via Cattaneo, 64):

– Ore 21:00 “Palazzina Laf” di Michele Riondino (2023, 1h 39m)

Introduce Salvatore Romeo, autore del volume L’acciaio in fumo: l’Ilva di Taranto dal 1945 a oggi (Donzelli, 2019)

26 giugno 2026, Quartiere Sant’Ermete, piazzale Circolo Arci Salvadori (via Putignano, 302):

– Ore 19:00 Incontro con Stefano Gallo, coautore del libro Storia del lavoro nell’Italia contemporanea (Il Mulino, 2023)

– Ore 21:00 cortometraggio “Update” di Luca Violante (15m)

– A seguire: “Paul, Mick e gli altri” di Ken Loach (2001, 1h 36m)

Introduce Ciro Di Dato, FiPiLi Horror Festival

01 luglio 2026, Quartiere I Passi, retro edificio ERP (via Gioacchino Belli, 20):

– Ore 19:00 Incontro con Mauro Stampacchia sul film “Novecento” di Bertolucci a 50 anni dall’uscita

– Ore 21:00 cortometraggio “Non c’è niente da ridere” prodotto dalla Compagnia de’ Miracoli (APS La Tartaruga) (2021, 25m)

– A seguire “La mattina scrivo” di Valérie Donzelli (2025, 1h 32m)

Introduce Alessio Porquier, FiPiLi Horror Festival

10 luglio 2026, Quartiere Sant’Ermete, piazza Sant’Ermete (via Emilia, 236):

– Ore 18:30 Laboratorio per bambine e bambini

– Ore 21:00 “Z la formica” di Eric Darnell e Tim Johnson (animazione, 1998, 1h 23m)

Introduce il Comitato organizzatore

Una Città in Comune, l’Associazione Cooperazione Nord/Sud – Il Chicco di Senape, Un Ponte Per – Comitato Toscano, Des Altro Tirreno

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