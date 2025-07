Scioglimento della SdS: si ritiri la proposta di delibera priva dei necessari fondamenti politici, amministrativi e contabili

Il disastroso epilogo della Società della Salute che si consumerà domani, venerdì primo agosto, con il voto della Assemblea dei soci sullo scioglimento e la messa in liquidazione del consorzio evidenzia, ancora una volta, le gravi responsabilità da parte delle amministrazioni locali di centrodestra e centrosinistra e della Regione Toscana nella gestione passata, presente e futura del Consorzio.

La Giunta Conti e la sua maggioranza hanno impedito che la proposta di scioglimento fosse discussa in Consiglio comunale, come da noi richiesto, limitando un passaggio fondamentale per il confronto democratico e il pieno esercizio delle prerogative consiliari.

Parallelamente, i Consigli comunali degli altri Comuni dell’area, tutti amministrati dal centrosinistra, stanno approvando – in alcuni casi con votazioni trasversali come a Cascina – mandati ai propri sindaci per esprimersi a favore della proposta di scioglimento avanzata dalla Giunta esecutiva della SdS: una decisione al buio in quanto la proposta di scioglimento, che deve obbligatoriamente contenere indicazioni precise quali ad esempio quelle sul futuro del personale e la ripartizione dei beni, non è in alcun modo nota agli stessi consigli comunali.

In questa quadro non sorprende, quindi, la mossa del Sindaco Conti che ha annunciato che non parteciperà al voto sull’atto di scioglimento, creando un vuoto di responsabilità politica proprio nel momento in cui sarebbe necessaria la massima chiarezza, in linea con l’azione di destabilizzazione del Consorzio che da un anno porta avanti.

Riteniamo necessario che la proposta di scioglimento sia ritirata in quanto manca di qualsiasi chiarezza e numerosi sono i punti critici essendo irrisolte questioni sostanziali.

Come è possibile mettere in liquidazione un consorzio quando nell’ultima relazione della Direttrice relativa al Bilancio di Esercizio 2024 si afferma che il bilancio è in pareggio?

Com’è possibile che l’assemblea dei soci della SdS il primo agosto voti lo scioglimento senza che vi siano dati economico-finanziari comprovati e certificati a dimostrazione della impossibilità di ripianare le perdite pregresse?

Come è possibile votare lo scioglimento adducendo tra le motivazioni principali l’assenza del bilancio previsione del 2025, a fronte della mancanza del parere obbligatorio del Collegio di Revisori proprio sul previsionale 2025?

In assenza di questi presupposti, la proposta di scioglimento risulta priva della necessaria fondatezza contabile, amministrativa e politica.

Chiediamo quindi ai Consigli comunali e ai Comuni di sospendere ogni decisione affrettata, avviando invece una valutazione approfondita e basata su atti completi e trasparenti, nell’ottica di un rilancio e una riorganizzazione della SdS. È essenziale che le scelte dei Comuni e della Regione mettano al centro i bisogni, la tutela delle persone più fragili e il rafforzamento del sistema dei servizi in una ottica cooperativa tra territori, a fronte invece di scelte che stanno compromettendo e mettendo a rischio i diritti delle fasce più deboli della popolazione.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

