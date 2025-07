Scioglimento della Società della Salute: il voto il primo agosto in assemblea dei soci. Richiediamo la convocazione urgente del Consiglio comunale per garantire trasparenza e partecipazione democratica

Abbiamo appreso che il prossimo 1° agosto si terrà l’assemblea dei soci della Società della Salute, con all’ordine del giorno la proposta di scioglimento del Consorzio. Si tratta di una decisione di grande rilevanza che merita la massima attenzione e trasparenza, non solo per l’impatto che potrebbe avere sul sistema dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, ma anche per il coinvolgimento diretto delle istituzioni e della cittadinanza.

Riteniamo fondamentale che una scelta così importante sia preceduta da un confronto pubblico all’interno dei consigli comunali e da un’informazione adeguata, con particolare attenzione alla continuità dei servizi rivolti alle fasce più fragili della popolazione. Un’attenzione che tutti i sindaci dei comuni del consorzio non hanno manifestato. Desta infatti preoccupazione il tempismo e le modalità con cui si sta arrivando a questo voto, fissato in pieno periodo estivo, come a voler tenere sotto traccia tutto il processo di liquidazione.

Ancor più grave è la condotta del Comune di Pisa che pare intenda procedere senza che il Consiglio comunale – organo titolare delle decisioni su forme associative e organizzazione dei servizi pubblici, come previsto dall’articolo 42 del TUEL – sia stato coinvolto.

Crediamo sia doveroso garantire il ruolo del Consiglio comunale e promuovere un percorso trasparente e partecipato. Per questo motivo abbiamo formalmente richiesto nella giornata di oggi la convocazione urgente di una seduta del Consiglio comunale prima del 1° agosto, indirizzando la richiesta al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario generale, al Sindaco, alla Giunta e a tutti i consiglieri e le consigliere comunali

In un momento così delicato, è indispensabile che tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, si assumano le proprie responsabilità nella massima chiarezza, nell’interesse dei cittadini e della tenuta del sistema di welfare del nostro territorio. Non possiamo perciò non stigmatizzare il comportamento omissivo del sindaco Conti e dell’assessora Bonanno nella gestione di questo passaggio cruciale.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

