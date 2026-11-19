Domani, 20 novembre, sarà un giorno di sciopero generale. In 25 Paesi europei, scenderanno in piazza migliaia di giovani per l’International Youth Strike.

Una mobilitazione cresciuta dal basso, sull’onda delle proteste studentesche che hanno animato scuole e piazze in questi mesi.

Uno sciopero generale e generazionale, che unisce centinaia di piazze sotto una comune bandiera: fermare una spesa militare sempre più vertiginosa, e investire nel presente e nel futuro: welfare, istruzione, lavoro, sostenibilità ambientale. Rigettare una società sempre più militarizzata, in cui la guerra è sempre più normalizzata anche nelle scuole e le università , rompere ogni solidarietà con Paesi genocidari e imperialisti.

Una generazione che sembra non avere futuro in un mondo che brucia domani sarà in piazza per riprenderselo.

Dalla loro mobilitazione arriva una spinta, una chiamata che domani sarà raccolta anche da lavoratori e lavoratrici.

Il nostro Paese è lo specchio di quello che le piazze di domani mostrano.

Mentre la povertà aumenta e il lavoro diventa sempre più precario, si spendono milioni su milioni in infrastrutture militari, in politiche migratorie criminali a base di costruzione di centri detentivi disumani o di fornitura di mezzi e addestramento a truppe paramilitari in Libia e altri Paesi mediterranei perché fermino le persone migranti, costi quel che costi. Dietro molte di queste politiche ci sono appalti da milioni, una vera e propria economia di morte finanziata con soldi pubblici.

In un mondo che sembra non avere futuro, noi domani saremo in piazza per ribellarci, perché niente di tutto questo è inevitabile.

Una città in comune

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