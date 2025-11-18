Sciopero BRT: condizioni disumane di lavoro. Le istituzioni intervengano subito a tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici

Questa mattina, con la nostra consigliera comunale Giulia Contini, abbiamo portato la nostra solidarietà e il nostro sostegno al presidio di lavoratori e lavoratrici di BRT e AFS (ditta in subappalto) a Madonna dell’Acqua. Un presidio iniziato all’alba di oggi per denunciare insieme al loro sindacato MULTI delle condizioni inaccettabili.

Manca da parte dell’azienda, infatti, un riconoscimento delle ore effettive di lavoro: lavoratori e lavoratrici contrattualizzate per due ore che quotidianamente ne svolgono 6/7 e il resto è pagato con straordinari. Una forma di sfruttamento evidente: non sai mai quanto guadagnerai in un mese e se ti ammali non lavori e non guadagni. Ma non solo. All’interno del magazzino, denunciano i laboratori e le lavoratrici, non sono rispettate le condizioni minime di sicurezza: si lavora con fili elettrici scoperti su cui cade l’acqua quando piove. Non c’è alcun rispetto delle condizioni di lavoro, e padroni e superiori trattano chi lavora con urla e violenze verbali. Tanti sono i lavoratori migranti e spesso ci sono episodi di razzismo e discriminazione.

E l’azienda a queste proteste cosa risponde? “Se non ti piace, cambia lavoro” Cioè per noi sei sostituibile, troveremo chi ha più fame di te”

Come Diritti in comune (Una città in comune Rifondazione Comunista) siamo dalla loro parte, da quella del loro sindacato Multi che non viene riconosciuto nonostante rappresenti in alcuni settori l’80 per cento delle persone assunte. Faremo crescere la loro voce: una voce che grida uno dei problemi peggiori di questo nostro paese, la tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori.

E’ necessario che le istituzioni siano vigili e non complici delle grandi aziende. Per questo giovedì in consiglio comunale faremo una comunicazione a sostegno di questa lotta.

In tutti questi anni chi governa ha steso sempre grandi tappeti rossi alle multinazionali anche della logistica che invadono Pisa e zone limitrofe. Ma questa non è crescita dell’economia, è crescita dello sfruttamento.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

