Sciopero dei metalmeccanici: sosteniamo la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici

Il 28 marzo ci sarà lo sciopero generale nazionale delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, il rilancio dell’occupazione e dell’industria metalmeccanica.

La trattativa per il rinnovo del CCNL, avviatasi a giugno, si è interrotta lo scorso novembre quando le associazioni datoriali hanno presentato una “contropiattaforma” invece di negoziare su quella presentata dai sindacati e approvata con referendum dalle lavoratrici e dai lavoratori interessati.

A partire da quella data, le lavoratrici e i lavoratori della categoria hanno fatto sentire le loro ragioni con mobilitazioni e scioperi territoriali, ma senza risultati.

Ora è la volta dello sciopero generale nazionale, per ribadire la centralità del contratto nazionale, chiedere la ripartenza della trattativa per il rinnovo, più salario, contrasto alla precarietà, estensione dei diritti e maggiore sicurezza, contro le continue morti sul lavoro.

Nella nostra città, oltre allo sciopero è previsto un corteo provinciale, che partirà da piazza della stazione alle 10. Noi appoggiamo pienamente questa mobilitazione e saremo presenti per portare il nostro sostegno nella battaglia per il riconoscimento dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e per affermare con forza che il rilancio dell’industria deve essere a vantaggio della popolazione e nel rispetto dell’ambiente, contro la proposta di risollevare invece il tessuto industriale in crisi costruendo armamenti e materiali a uso bellico.

Una città in comune

