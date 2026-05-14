Scritte e simboli fascisti e nazisti infangano la città

Ci hanno segnalato e abbiamo verificato la comparsa nella giornata di oggi di scritte e simboli di stampo fascista e nazista in vari luoghi della città.

In piazza San Silvestro, sul cippo che i cavatori di Carrara hanno voluto donare a ricordo dell’uccisione di Franco Serantini, sono stati appoggiati un mattone e una targa che riportavano delle svastiche. Una panchina della stessa piazza è stata deturpata con una croce uncinata in spray nero.

In via Scorno, tra il Lungarno Galilei e via San Martino, un’altra scritta con il motto “Pisa futurista” e alcune croci celtiche. Quest’ultima scritta sembra ricondurre alla recente creazione a Pisa di un gruppo locale di “Futuro nazionale”, il movimento sovranista nel generale Roberto Vannacci.

Vedere i simboli del nazismo e del fascismo in città è un segnale inquietante, che non possiamo che ricondurre a un clima di violenza neofascista e razzista che purtroppo aleggia nel Paese, con la complicità del Governo.

Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a tenere gli occhi aperti e segnalare immediatamente eventuali ulteriori deiezioni di stampo neofascista.

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