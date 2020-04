Se la storia non la facciamo noi cittadini e cittadine, altri la faranno comunque ma sulla nostra pelle

“Perché le strade e le piazze vuote non significano che la storia si è fermata. E se la storia non la facciamo – come sempre – noi cittadine e cittadini, altri la fanno comunque, ma sulla nostra pelle. Noi ci siamo e continueremo ad esserci”

Si chiude così la lettera aperta alla città che abbiamo mandato nella giornata di ieri, frutto delle prime riflessioni collettive portate avanti in queste settimane all’interno di Una città in comune.

Vi invitiamo a leggerla, a diffonderla, ad inviarci commenti e critiche, perché in questa fase di isolamento forzato è ancora più importante la costruzione di una intelligenza collettiva e critica per costruire un cambiamento radicale.

Al contempo è proseguito il nostro lavoro quotidiano anche all’interno delle istituzioni.

Le sedute del consiglio comunale sono finalmente riprese, ma la destra ha cercato di ridurre ai minimi termini ogni spazio di discussione e di intervento.

Noi abbiamo presentato una mozione con alcuni obiettivi strategici che il Comune dovrebbe perseguire per dare delle risposte vere alla emergenza sociale ed economica, ma è stata bocciata (puoi leggere qui il testo).

Continua anche il nostro contributo all’interno della città per dare risposte a tutte e tutti coloro che oggi sono sempre più in difficoltà.

Queste sono state le nostre iniziative nei giorni scorsi.

Nelle scorse settimane abbiamo messo in campo molte altre azioni che trovate ai seguenti link:

Siamo sempre più convinti che, anche nell’emergenza, occorre prendersi cura di tutti e tutte, a partire da chi è più fragile.

Una città in comune non si ferma!

Mandateci segnalazioni o scriveteci se avete bisogno di noi.

***

“Gli amici non muoiono e basta: ‘ci’ muoiono, una forza atroce ci mutila della loro compagnia e poi dobbiamo continuare a vivere con quei vuoti nelle ossa”

Luis Sepúlveda (1949-2020)

Immagine di Mauro Biani

