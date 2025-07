Sentenza del Tar su aumento quota capitaria della Società della Salute: Conti e Bonanno si facciano da parte. Il Comune di Pisa versi tutte le risorse dovute e ritiri l’avvio del recesso dal Consorzio

Da mesi denunciamo che la politica di destabilizzazione e fuoriuscita da parte del Comune di Pisa dalla Società della Salute è un atto di propaganda scellerato che mette a repentaglio i servizi, e che la Giunta Conti è tra i maggiori responsabili per la mancata approvazione dell’aumento della quota capitaria a 34 euro per poter garantire la tutela delle fasce più deboli della popolazione, come indicato dal Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio già nel gennaio del2024 .

Ora anche il Tar di Firenze smentisce duramente e seccamente la condotta del Sindaco Conti, respingendo il ricorso del Comune di Pisa che si era opposto alla proposta di delibera della assemblea dei soci della SdS, peraltro insufficiente e tardiva, di aumento della quota capitaria a 34 euro solo per il 2024 al fine di coprire il buco di bilancio.

La guerra a carte bollate che con cinismo ed opportunismo la destra ha provato a mettere in campo si rileva per quello che è: un attacco agli interessi pubblici e alla tutela delle fasce più deboli della popolazione in quanto il mancato aumento delle risorse comporta il taglio dei servizi.

Tutte le bugie di Conti e della assessora Bonanno si sciolgono come neve al sole, ma a pagarne le conseguenze ancora una volta sono i cittadini e le cittadine, i lavoratori e le lavoratrici dei servizi, e le casse comunali, ovvero le tasche di tutte e tutti.

Questa sentenza del Tar, qualora ce ne fosse ancora bisogno, dimostra ulteriormente che nelle scelte di questa Giunta la tutela degli ultimi e dell’interesse pubblico non ha alcuna cittadinanza.

Di fronte a questa ennesima batosta Conti e Bonanno si facciano da parte: 1) si ritiri subito la delibera per l’avvio del percorso di recesso dalla SdS; 2) il Comune di Pisa paghi il debito di 350 mila euro nei confronti della Società della Salute, come richiesto dalla nostra coalizione con un emendamento la scorsa settimana alla variazione di bilancio per i servizi della assistenza specialistica per gli anni 2018-2022; 3) il Comune di Pisa versi subito quanto gli spetta per l’aumento della quota capitaria straordinaria per il 2024 al fine di approvare subito un piano di riequilibrio per il bilancio della SdS; 4) tutta l’assemblea dei soci della SdS approvi da un lato questo aumento della quota capitaria in forma strutturale e dall’altro proceda urgentemente a dare seguito ad un piano di riorganizzazione in termini di trasparenza, efficienza e partecipazione del Consorzio come da anni richiediamo.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

