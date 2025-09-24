Servizi sociali: gravissima carenza degli assistenti sociali e la Giunta Conti continua i suoi “giochetti” politicisti non andando al tavolo regionale

Oggi, martedi 23 settembre, è prevista la Conferenza zonale dei Sindaci, presieduta dal Sindaco Conti, sul futuro dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali dopo la decisione del Comune di Pisa di uscire dalla SdS e la delibera assunta lo scorso primo agosto dalla assemblea dei soci della SdS di scioglimento dello stesso Consorzio.

Nelle scorse settimane abbiamo inviato una segnalazione alla Prefettura di Pisa a fronte della gravissima carenza di assistenti sociali nel nostro territorio chiedendo di intervenire presso i Comuni vista l’imminente riunione della Conferenza zonale dei sindaci, a cui lo stesso Ordine degli assistenti sociali ha chiesto un intervento.

Abbiamo posto all’attenzione della Prefettura una situazione drammatica: delle assistenti sociali assunte dal 2022, anno nel quale è stata avviata la gestione diretta da parte dei servizi, moltissime sono andate via. Sono partite in 34, poi 4 si sono dimesse: ora sono 29, ma sette sono in congedo per maternità e non vengono sostituite, un fatto inaudito di cui i Comuni, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra e la Asl sono assolutamente responsabili. Siamo lontanissimi dal paramento, previsto dalla legge, di 1 assistente sociale ogni 5 mila abitanti, ma siamo a circa 1 assistente sociale ogni 7mila abitanti.

Una situazione costantemente instabile, caratterizzata da una forte sofferenza del personale, che viene spesso impiegato a tappare i buchi delle continue urgenze e dei bisogni del territorio. Una costante carenza di dotazioni strumentali, un continuo e forsennato turnover che ha colpito cittadini e cittadine, con ricadute pesantissime nella serenità del lavoro anche nel servizio sociale. La carenza di personale ha colpito anche la strutturazione interna del servizio: sono saltati i coordinamenti e l’organizzazione dell’unità funzionale. Tutto questo ha una ricaduta fortemente negativa sui servizi sociali e quindi su quelle fasce della popolazione più fragili e bisognose.

Per questo abbiamo inviato una lettera aperta a tutti i sindaci della Conferenza zonale, a partire dal sindaco Conti che la presiede, chiedendo che nella prossima seduta che si svolgerà nel mese di settembre sia siano assunti provvedimenti urgenti per: l’immediata copertura del personale in maternità; il coordinamento con i comuni della Zona per la predisposizione di un piano di assunzioni per raggiungere entro gennaio 2026 il parametro di 1/6500 abitanti ( utile a chiedere i fondi statali pari a 40.000 euro per assistente sociale fino al raggiungimento del lep di 1/5000); una verifica delle dotazioni strumentali e delle condizioni di lavoro delle e degli assistenti sociali; un’immediata presa di posizione della Conferenza Zonale da Voi composta e presieduta al fine di provvedere immediatamente ad adottare tutte le misure necessarie per coprire le carenze sopraindicate. A questa lettera non abbiamo ricevuto alcuna risposta!!

In compenso abbiamo appreso che ieri si sarebbe dovuto svolgere presso la Regione Toscana un tavolo su questa vertenza a cui erano presenti l’assessora regionale con delega al lavoro, i rappresentanti della Funzione Pubblica CGIL che aveva richiesto il tavolo, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, la presidente e vicepresidente SdS, il liquidatore e i Sindaci, Amministratrici ed Amministratori di Comuni pisani coinvolti, ad eccezione di quello di Pisa. L’incontro quindi è stato aggiornato per l’assenza del Comune di Pisa al 25 settembre.

L’assenza del sindaco Conti a questo tavolo è gravissima ed inaudita ma drammaticamente in linea con la condotta che da un anno a questa parte la Giunta Conti ha assunto.

Per questo abbiamo depositato un question time che si discuterà nel consiglio comunale di giovedì per sapere se il Comune di Pisa si degnerà di andare al tavolo regionale il 25 settembre e cosa i comuni intendono fare per la carenza di personale degli assistenti sociali e se hanno assunto decisioni e quali nella conferenza zonale di oggi

—

