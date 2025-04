Servizio bus in aeroporto: il Comune non ricorre al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar. Gravissime inadempienza e mancanza di trasparenza da parte della Giunta Conti

Il Comune di Pisa non presenterà ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che un anno fa ha annullato tutti gli atti connessi all’accordo sottoscritto nel 2019 fra il Comune di Pisa e Toscana Aeroporti con cui si è garantita per anni una illegittima ed immotivata posizione monopolistica alla società Caronna Tour nella gestione del servizio di bus per l’aeroporto di Pisa.

È questa la sintetica risposta che il Sindaco Conti ha dato ieri in Consiglio al nostro question time, l’ennesimo atto da noi presentato su questa vicenda e con cui da settimane stiamo incalzando la Giunta per avere chiarezza e trasparenza.

Di fronte ad una sentenza che evidenzia l’opacità e l’incoerenza degli atti comunali fare ricorso avrebbe potuto portare ad una decisione da parte del Consiglio di Stato ancora più penalizzante per il Comune di Pisa, questa la motivazione su cui ha fondato le proprie valutazioni l’avvocatura civica del Comune rinunciando così all’opposizione.

Si aggrava, quindi, ancora di più la condotta portata avanti della Giunta Conti nell’ultimo anno rispetto a quanto contenuto nella sentenza del Tar, in quanto quest’ultima non solo ha annullato l’accordo tra il Comune e Toscana Aeroporto del 2019, e quindi l’individuazione della Caronna Tour srl come unico gestore autorizzato ad operare nell’area, ma imponeva anche alla amministrazione comunale di assumere nuove decisioni sulla mobilità per il quartiere di San Marco e San Giusto. Ma anche su questo il Comune di Pisa è gravemente inadempiente in quanto ad oggi non risultano esserci atti comunali che sostituiscano quelli annullati, e che rideterminano integralmente la disciplina della circolazione nell’area secondo i criteri esplicitati nel provvedimento del Tribunale

È al contempo inammissibile l’atteggiamento omissivo della Giunta. Perché l’amministrazione comunale non risponde in maniera chiara al quesito che poniamo da 3 settimane: in base a quali autorizzazioni Caronna Tour continua a svolgere il servizio? È legittimo che questa società continui a fare profitti attraverso la gestione di questo servizio, se è stata dichiarata illegittima la sua posizione monopolistica?

E al contempo perché dall’aprile del 2024 ad oggi, tanto più vista la decisione di non ricorrere al Consiglio di Stato, il Comune di Pisa non ha fatto nulla e non ha prodotto i nuovi atti richiesti dalla sentenza? Ci sono state al riguardo interlocuzioni con Toscana Aeroporti e con quali esiti? Si intende procedere ad una gara o si aprirà un confronto anche in consiglio comunale sulle scelte possibili da assumere, partendo realmente dalla questione degli impatti ambientali e di congestionamento del quartiere o prevarranno, come successo nel 2019, le logiche del profitto a favore dei privati?

Su tutto questo la Giunta Conti ha alzato un muro di gomma. Ma la nostra azione a tutela dell’interesse pubblico e della cittadinanza a partire da chi vive nei quartieri di San Marco e di San Giusto non si ferma. Per questo già nei prossimi giorni abbiamo chiesto l’audizione in Prima Commissione di Controllo e Garanzia del Sindaco, del Segretario Generale, del Dirigente della Polizia Municipale e di quello alla Mobilità. Pretendiamo risposte e trasparenza

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

