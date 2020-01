Servizio pulizie alla stazione: cambio appalto e a rimetterci sono i lavoratori

I lavoratori non sono numeri e men che mai pacchi postali. E’ questa, invece, la pesantissima situazione in cui si trovano i lavoratori della Manital che si occupano dei servizi di pulizia della Stazione Centrale di Pisa. E’ notizia degli ultimi giorni, infatti, il passaggio dei lavoratori dalla Manital alla Cooperativa Profer nell’ambito di un cambio appalto.

Questo è l’epilogo di una situazione di gravissima incertezza in cui i lavoratori hanno vissuto per mesi e mesi e che però non sembra essere destinata a concludersi. Infatti l’appalto alla Profer è solo per il 2020 e poi si tratterà di vedere che cosa ne sarà di questi lavoratori e quale sarà il comportamento della stessa Profer nel corso di questo anno.

Intanto però a pagare le spese di questo cambio di appalto e della situazione in cui versa la Manital sono sempre e comunque i lavoratori, che ad oggi devono riscuotere da questa azienda parte degli stipendi dei mesi di ottobre e novembre, la tredicesima, il tfr, una tantum nonchè altre diverse competenze. Ad oggi, però, non vi è alcuna garanzia sui tempi in cui verranno corrisposte le cifre che spettano di diritto ai lavoratori.

Tutto ciò ha avuto ripercussioni molto pesanti anche sui servizi per gli utenti della stazione ma la responsabilità di tutto ciò non è certo dei lavoratori ma di chi ha introdotto questo sistema infernale di appalti.

Chiediamo che la Regione Toscana ma anche il Comune di Pisa intervengano per seguire la vicenda a difesa dei diritti e dei salari dei lavoratori. Per parte nostra saremo a loro fianco sostenendo la loro giusta e doverosa protesta.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

