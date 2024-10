Sessa e Samba: la censura del Governo sul progetto della base militare e la complicità degli enti locali coinvolti

Come avevamo anticipato negli scorsi giorni, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha risposto alla richiesta fatta dai nostri gruppi consiliari di riproduzione di tutta la documentazione esistente sul progetto della nuova base militare di Pisa e Pontedera. La documentazione era pronta per essere inviata, salvo opposizione motivata del Ministero della Difesa e del Commissario Straordinario Massimo Sessa. Ma come già fatto in precedenza, il Commissario ha negato al MIT il consenso per la riproduzione della documentazione sulla base. Abbiamo chiesto di nuovo trasparenza su un progetto importante, con implicazioni per l’intera comunità e dai costi enormi (mezzo miliardo di euro), ma secondo il Commissario i consiglieri comunali non avrebbero alcun titolo per ricevere queste informazioni. Si fa inoltre riferimento a vaghi “interessi di sicurezza nazionale”, che sono, più che altro, pretesti.

La risposta di Sessa è inaccettabile, innanzitutto sul piano sostanziale.

Perché mai i consiglieri comunali dovrebbero essere esclusi dall’accesso a informazioni su un progetto di tale impatto, considerando che sono eletti proprio per rappresentare e tutelare gli interessi della comunità? Quali sarebbero queste questioni di difesa e sicurezza, vagamente accennate? Eppure, stiamo parlando di documenti che, teoricamente, dovrebbero essere pubblici o accessibili, tanto che lo stesso Ministero delle infrastrutture aveva già fatto un primo passaggio di un iter poi bloccato con motivazioni che, lo ripetiamo, sono altamente discutibili.

Sul piano politico, il tono della risposta del Commissario Sessa e del Ministero della Difesa mostra con chiarezza che anche una “semplice” richiesta di trasparenza da parte dei rappresentanti della comunità viene da loro vista come un’ insopportabile invasione di campo, tanto da scomodare la “difesa delle questioni militari e la sicurezza nazionale”. In sostanza,il messaggio sembra chiaro: di certe cose, è meglio che la cittadinanza non sappia nulla, e che chi siede nelle istituzioni non si faccia troppe domande.

Ancora più preoccupante è l’atteggiamento degli altri enti coinvolti, dalla Regione Toscana all’Ente Parco al Comune di Pisa, che sembrano essersi ben guardati dal richiedere documentazione o spiegazioni, abbracciando silenziosamente questa logica del “meglio non sapere”.

Infatti, avendo scoperto tramite la risposta del Ministero che esiste una copiosa documentazione sulla base, come denunciato da mesi, abbiamo chiesto alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa, all’Ente Parco, ai Comuni di Pisa e Pontedera se fossero in possesso di questa documentazione o se fosse loro intenzione richiederla. La Regione Toscana, la Provincia di Pisa e il Comune di Pisa hanno ad oggi ignorato la nostra richiesta preferendo il silenzio, l’Ente Parco e il Comune di Pontedera hanno risposto che invece non ne sono in possesso. Il Comune di Pontedera ha reso noto di aver chiesto informazioni agli organismi competenti sullo stato del progetto. Auspichiamo che, qualora riceva risposta, il Sindaco abbia cura di mettere al corrente la cittadinanza delle informazioni ottenute, in un’ottica di piena trasparenza.

Ogni giorno osserviamo come le spese militari stiano crescendo esponenzialmente, come i conflitti in ogni parte del mondo. La riproduzione di questo sistema tramite l’investimento in armi e infrastrutture militari è un refrain storico che ci pone l’enorme questione delle “condizioni economiche della pace”. Ma una delle condizioni della pace è la consapevolezza di tutti e tutte, a cominciare da chi sui territori subisce l’economia di guerra con la costruzione di mega opere come la base dei reparti speciali dei carabinieri. Non ci stancheremo di pretendere trasparenza e come abbiamo dimostrato in altre occasioni continueremo senza sosta il nostro lavoro per la trasparenza, fondamentale tassello non solo di una mobilitazione efficace fuori e dentro le istituzioni, ma anche del primo e fondamentale compito di chi siede nelle istituzioni: rendere conto alla cittadinanza delle scelte della politica.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Pontedera a sinistra

Mi piace: Mi piace Caricamento...