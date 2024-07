Sette mesi in queste condizioni

Ecco le condizioni disumane in cui è costretta a vivere una famiglia composta da una signora molto anziana disabile e la figlia che se ne prende cura nella città di Pisa nel quartiere di Cisanello. Da dicembre la stanza da letto è inabitabile per le infiltrazioni di acqua dal tetto e la muffa, l’aria è irrespirabile e tutto quello che si trova all’interno marcio per l’umidità. Le 2 donne vivono accampate così nel soggiorno da mesi e mesi. Non avendo risposte da Apes e Comune a Gennaio la famiglia ha chiesto un sopralluogo a vigili del fuoco che hanno diffidato le signore ad usare la stanza perché priva di qualsiasi minima condizione di sicurezza, inviando il verbale ad Apes, Comune e Prefettura per intervenire.

Sono passati 7 mesi ed è ancora tutto fermo. Oggi abbiamo fatto insieme all’Unione Inquilini e alle persone che abitano in questo appartamento una conferenza stampa per mostrare questo scandalo e il modo in cui Apes e Comune calpestano dignità e diritti delle persone. Questa situazione va risolta subito!

Negli anni scorsi Apes ha anche investito risorse per sistemare il tetto e dopo 2 anni tutto è peggio di prima.

Ancora una volta denunciamo la mancanza di controlli da parte di Apes sui lavori fatti e l’abbandono del patrimonio pubblico.

Una casa degna è un diritto e noi lo difenderemo insieme agli inquilini e alle inquiline, con i sindacati e i movimenti di lotta per la casa.

