Sfiducia alla Presidente della Terza Commissione: basta con comportamenti faziosi

Abbiamo depositato una mozione di sfiducia nei confronti della Presidente della Terza Commissione Consiliare Permanente, la leghista Maria Punzo. Si è trattato di un atto necessario alla luce di un comportamento fazioso e parziale da parte della Presidente che in occasione della seduta del Bilancio ha superato ogni limite, utilizzando il suo ruolo istituzionale per portare avanti posizioni di parte, e in alcun modo non rispondenti al mandato conferitogli dalla commissione tutta (maggioranza compresa). Siamo davanti ad un comportamento non solo scorretto istituzionalmente ma che rompe qualsiasi rapporto di fiducia.

Quanto avvenuto è la goccia che fa traboccare il vaso. In questi due anni e mezzo di consiliatura a più riprese abbiamo inviato segnalazioni al Presidente del Consiglio comunale e anche al Prefetto per un mancato rispetto del Regolamento da parte della Presidente per quanto concerne la calendarizzazione degli argomenti depositati dalle minoranze che rimanevano a giacere per mesi, nonostante gli obblighi regolamentari di discussione, per il non rispetto delle procedure.

Abbiamo assistito a forzature ripetute nei lavori della discussione in maniera unidirezionale per sostenere la giunta, in contrasto con il ruolo e la funzione che dovrebbe ricoprire una Presidente di Commissione.

Ci auguriamo che la stessa Presidente Punzo alla luce della condotta nella seduta del bilancio dia le dimissioni prima della discussione della mozione di sfiducia, come atto di rispetto nei confronti della stessa commissione

Ciccio Auletta, Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione comunista-Pisa possibile

Olivia Picchi, Partito Democratico

Gabriele Amore, Movimento 5 stelle

