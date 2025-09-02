Sgombero a Coltano: dal “vannacciano” Ciavarella la solita propaganda per coprire le responsabilità del Governo Meloni

Il copione è il solito, visto e rivisto mille volte: quando non è in grado di avanzare proposte che possano migliorare la vita dei cittadini, la destra tira fuori dal cilindro i migranti o i rom, nella speranza di sollevare un po’ di polverone e far parlare di sé. Angelo Ciavarrella, gettata la maschera del civico e fatto il salto della quaglia passando alla Lega e rientrando nel gruppo dei fedelissimi di Vannacci tanto da essere subito candidato alle elezioni regionali, ha recitato proprio in questi giorni l’edificante scena: a corto di idee, ha pensato bene di proporre lo sgombero immediato del campo rom di Coltano.

Come sempre accade – perché il copione è ripetitivo, e francamente anche un po’ noioso – il leghista ha invocato la «legalità», citando il rinvenimento di refurtiva in alcune baracche. È banale ripeterlo, ma tocca farlo anche stavolta: in presenza di reati, la tanto decantata «legalità» obbliga a promuovere l’azione penale verso i presunti colpevoli, non a punire indistintamente un intero gruppo etnico o sociale. Detto in altri termini, se in un palazzo c’è un ladro si arresta il ladro, non si cacciano via di casa tutte le famiglie che abitano nella zona. E, sempre a proposito di legalità: tutte le leggi nazionali e internazionali vietano di sgomberare i campi senza fornire una soluzione alternativa adeguata e dignitosa ai loro abitanti. Il rispetto di leggi e norme non si può invocare a senso unico, solo quando fa comodo.

Nel copione trito e ritrito non poteva mancare una spolverata di nazionalismo: il candidato a corto di idee ha spiegato che i soldi pubblici andrebbero spesi non per i campi rom, ma per le «case popolari da destinare agli italiani». Il leghista è evidentemente disinformato: non sa che al campo di Coltano abitano molti cittadini italiani, e sembra ignorare che le case popolari vengono assegnate con una graduatoria e sulla base dei bisogni abitativi, non della nazionalità. Anche gli stranieri, se ne hanno i requisiti, possono accedere alle graduatorie. Anzi devono come ha dichiarato il tribunale di Pisa quando nel 2020 ha affermato che il bando per le case popolari della precedente giunta Conti era discriminatorio verso le persone straniere, quindi incostituzionale perché contrario all’art. 3 della Costituzione.

Del resto, se il candidato a corto di idee si volesse davvero interessare al problema della casa, invece di invocare inesistenti «emergenze rom» potrebbe più utilmente sollecitare il suo governo a promuovere una seria politica abitativa: è ben noto che l’esecutivo Meloni (sostenuto da Ciavarrella) ha falcidiato le risorse per la casa, eliminando i fondi per il contributo all’affitto e alla morosità incolpevole. Che ci sono 650 mila famiglie in Italia in graduatoria per la casa popolare a fronte di nessun piano nazionale sull’edilizia pubblica. E a pagarne le conseguenze sono moltissimi cittadini pisani e toscani, gli stessi che la Lega dice di voler difendere e che invece una volta sfrattati manda in galera da 2 a 7 anni grazie al nuovo dl sicurezza che punisce tutti italiani e stranieri senza distinzioni (al contrario di quello che si fa credere con i manifesti leghisti creati con l’intelligenza artificiale).

A Coltano, d’altra parte, abitano famiglie che vivono in Italia da decenni: le strutture in cui sono ospitate non sono «villette», come le chiama il leghista disinformato, ma ormai strutture fatiscenti vista la mancata manutenzione, fredde in inverno e bollenti in estate, lontane dalla città e da qualsiasi centro abitato. Come molte altre famiglie, italiane e straniere, i rom di Coltano vivono una situazione di marginalità abitativa e sociale, che dovrebbe essere affrontata con politiche pubbliche inclusive. La destra al governo non ha nessuna intenzione di mettere in campo tali politiche, e per questo invoca emergenze inesistenti. A fare le spese di questo approccio, come sempre, sono i cittadini e le cittadine che vivono a Pisa, in Toscana e in Italia.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

