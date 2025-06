Sgombero ex-GKN: ennesimo attacco da respingere. Dai Comuni al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici

Dai Comuni della Toscana siamo pronti a sostenere anche questa volta i lavoratori e le lavoratrici della ex-Gkn contro la decisione del Tribunale di procedere allo sgombero di una fabbrica che dal 9 luglio del 2021, grazie alla tenacia, alla determinazione alla fantasia e alla intelligenza e propositività degli operai e delle operaie è diventata non solo un simbolo delle lotte per il lavoro a livello nazionale ed internazionale ma anche un esempio per un modello diverso di società e di pratiche cooperative e solidali.

Per questo come amministratori ed amministratrici, insieme alle liste e coalizioni che rappresentiamo, diciamo con chiarezza: siamo al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici nell’impedire questo sgombero, che è un attacco evidente ad una lotta con un significato di esempio e di monito per le tante altre diffuse nel nostro paese.

Non è un caso che questa ordinanza arrivi in un clima in cui con l’approvazione del Dl sicurezza e la sempre più stringente criminalizzazione delle lotte il Governo Meloni sta procedendo ad una stretta repressiva e securitaria anche sul terreno simbolico. Basti pensare alle denunce nei confronti degli operai che negli scorsi giorni hanno giustamente occupato la tangenziale a Bologna nel corso dello sciopero nazionale dei metalmeccanici.

Difendiamo i lavoratori e le lavoratrici della ex-GKN che sono anche il simbolo della lotta alla speculazione finanziaria e immobiliare che negli anni ha distrutto il tessuto produttivo toscano e italiano. La compravendita di aziende e immobili da parte di grandi fondi finanziaria ha infatti spesso avuto come unico risultato lo sfruttamento dei lavoratori, la rapina del valore prodotto, la chiusura delle aziende e in fine la svendita degli immobili.

Non è un caso che si voglia sgomberare una fabbrica che è diventato nel tempo uno spazio pubblico di convergenze delle lotte del lavoro, contro l’emergenza climatica, per la pace e contro la guerra, a sostegno del popolo palestinese, provando a ricostruire tessuti comuni tra precarietà e settori della produzione materiale e immateriale sperso dispersi. Non è un caso che si voglia sgomberare una fabbrica che è diventato un luogo di produzione culturale e di immaginario attraverso il Festilva della letteratura workin class e centinaia di altre iniziative.

Rispondiamo quindi alle chiamate dei lavoratori e delle lavoratrici e saremo con loro a difendere questa esperienza, respingendo con determinazione questo nuovo attacco e rilanciando il progetto di riapertura e riutilizzo pubblico di quel luogo.

𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑠𝑐𝑎𝑛𝑜 – “𝑆𝑐𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒”

