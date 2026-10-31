Sì alla plastic tax, no all’ossicombustore di Peccioli. Basta scaricare i costi ambientali sui territori

L’ennesimo incendio, questa volta alla Ecoacciai, riporta al centro la sicurezza ambientale del nostro territorio. Dopo i roghi alla Delca di Lugnano e alla Special di Migliarino, non bastano più rassicurazioni a emergenza conclusa. La frequenza di questi episodi impone scelte politiche precise: prevenzione, controlli e un cambiamento del modello di gestione dei rifiuti.

Sosteniamo l’appello di Zero Waste Italy e Marevivo per rendere operativa la plastic tax dal 1° gennaio 2027, senza altri rinvii. Ridurre la plastica monouso, colpire la convenienza dell’usa e getta e sostenere il recupero di materia sono scelte urgenti. Continuare a rinviarle significa proteggere gli interessi di chi produce, lasciando alla collettività costi e rischi.

Non possiamo abituarci alle colonne di fumo, alle finestre chiuse, alla preoccupazione per la salute. Servono controlli, sicurezza per lavoratori e abitanti, trasparenza sulle responsabilità. E serve intervenire sulle cause di un sistema che continua a produrre materiali usa e getta senza garantirne il recupero.

La raccolta differenziata non basta se la plastica raccolta non trova sbocchi e produrne di nuova resta più conveniente. Bisogna ridurre gli imballaggi, imporre responsabilità ai produttori, investire nel riuso e nel riciclo effettivo. Chi trae profitto dalla produzione deve farsi carico dei suoi costi ambientali.

Per queste stesse ragioni diciamo no all’ossicombustore di Peccioli. Investire 130 milioni di euro in un impianto destinato a bruciare rifiuti per decenni significa vincolare il territorio alla necessità di alimentarlo e remunerarlo. È una scelta che contrasta con l’obiettivo di ridurre progressivamente i rifiuti e recuperare materia.

Non accettiamo che la crisi del riciclo e gli incendi siano usati per presentare la combustione come inevitabile. L’emergenza non può diventare un alibi per imporre nuovi impianti e perpetuare le stesse politiche. La Valdera e il territorio pisano non sono aree da sacrificare al business dei rifiuti.

La Regione Toscana deve fermare il progetto di Peccioli e investire nella strategia Rifiuti Zero. Il Comune di Pisa e gli altri Comuni soci devono opporsi al coinvolgimento di RetiAmbiente nell’ossicombustore e indirizzare risorse verso riduzione, riuso, riparazione e recupero di materia. È su queste attività che vogliamo costruire occupazione stabile, sicura e tutelata.

Al Governo e al Parlamento chiediamo di rendere operativa la plastic tax e accompagnarla con misure di riconversione produttiva, impedendo che i costi siano scaricati su lavoratori e famiglie. Basta tutelare l’usa e getta mentre si chiede ai cittadini di pagare le conseguenze.

Sì alla plastic tax, no all’ossicombustore: un’unica battaglia per la salute, il lavoro e il diritto dei territori a decidere del proprio futuro.

Diritti in Comune

Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa

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