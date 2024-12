Si chiude un 2024 frenetico e pieno di impegni per la nostra lista. Buon 2025 di lotte a tutt* noi!

Il 2024 sta finendo.

365 giorni, che per noi spesso sono stati frenetici, con tanto da fare, tanto a cui pensare e di cui prendersi cura.

Ogni tanto però ci fa bene fermarci, riprendere fiato, ripercorrere i passi fatti.

Quest’anno Una Città in Comune ha compiuto 11 anni. 10+1. Una cifra tonda che sa di strada percorsa e di storie da raccontare, e quel pezzettino in più che sa di futuro, in cui tutto è ancora da inventare.

In quest’anno abbiamo raccontato molte volte cosa facciamo, ma poche volte ci siamo soffermat* a raccontarci chi e che cosa siamo.

Una Città in comune è una lista di cittadinanza, una comunità politica.

Una Città in comune è il suo consigliere comunale, la sua competenza, generosità e coraggio.

Una Città in comune sono coloro che lavorano fuori e dentro le commissioni, che ogni giorno lavorano su mozioni, question time, atti, che cercano documenti e li analizzano, che animano processi partecipativi, tengono i contatti con le associazioni e creano reti con i movimenti. Sono quelle persone che mettono a servizio di una comunità anni di studio, l’esperienza acquisita nelle associazioni e nella militanza, la loro intelligenza e il loro tempo. Si occupano di diritto all’abitare, di ambiente e sostenibilità, di politiche urbanistiche, di diritti, di lavoro, di pace. Dietro ogni atto sanno vedere le storie delle persone, un mondo che non si limitano a immaginare ma che vogliono costruire. Niente è semplice burocrazia per la macchina istituzionale.

Una Città in comune è parte di una coalizione, è le scelte fatte insieme, sono le storie di soggetti politici che camminano fianco a fianco da tempo.

Una Città in comune è chi c’era fin dal primo giorno, e chi è arrivat* da poco.

E’ chi per un po’ di tempo c’è stato, e poi ha preso altre strade. E’ chi non ha modo di fare militanza, ma ogni anno rinnova la tessera, partecipa al pranzo, fa sentire il suo sostegno in mille modi diversi, e va bene così.

Una Città in comune sono le riunioni in sede la sera, “Compagn* questa volta puntualità eh, che abbiamo un sacco da fare!”

Una Città in comune è il pranzo annuale che è faticosissimo da preparare, ma alla fine viene sempre bene ed è una festa.

Una Città in comune è chi parla alle conferenze stampa e ai presidi. Ma è anche chi fa i volantinaggi, chi va a ritirare le fotocopie che ci servono, chi risponde alle mail e al numero whatsapp per le segnalazioni, chi gestisce la cassa dell’associazione, si occupa dell’affitto e dell’abbonamento a internet, chi ogni giorno si occupa del sito, della mailing list e dei social, chi disegna le grafiche, chi chiede tutti i permessi per fare un banchetto di raccolta firme, chi pulisce la sede, che è noioso da fare ma se vogliamo lavorare bene pure quello è necessario.

Una Città in comune è quando ci ricordiamo a vicenda l’importanza di distribuire i pesi e le fatiche, perché nessun* deve sacrificarsi.

Una Città in comune è quando ci diciamo “grazie” a vicenda per il pezzetto che ciascun* porta.

Una Città in comune è anche quando discutiamo, litighiamo, è quando ci diciamo “Compagn*, questa volta abbiamo sbagliato, e dobbiamo fare meglio”. E’ quando dobbiamo fare discussioni scomode, ma che non possiamo evitare.

E’ chi dice “questa volta non sono d’accordo”, chi invita il gruppo a mettersi in discussione.

E’ la persona che un giorno ha paura, è delusa o scoraggiata, ed è chi la ascolta e accoglie il suo sfogo.

E’ chi dice “Scusate, ho bisogno di fermarmi e riposare, ma quando starò meglio tornerò”, ed è chi aspetta.

Una Città in comune è quando ci mettiamo lì per decidere quale colpo di scena da tirare fuori per la prossima conferenza stampa: “… e se questa volta ci mascheriamo?”; “Lo facciamo il cartellone? Disegniamoci un tritone, così si capisce che vogliamo parlare della biodiversità!”; “E se questa volta facessimo il plastico di un parcheggio con le macchinine?!”

Una Città in comune è quando sentiamo la frustrazione e la rabbia di non essere riuscit* a raggiungere un obiettivo, a fermare un’ingiustizia, quando sentiamo che tutto è più grande di noi, ma è anche quando festeggiamo ogni passo in avanti, perché non diamo nulla per scontato.

Una Città in comune è chi condivide un articolo, un’idea, uno spunto in una chat o con una mail, è quando ci insegniamo qualcosa a vicenda.

Una Città in comune è “Compagn*, oggi andiamo alla manifestazione, per chi c’è prendiamo insieme il treno in stazione”

Una città in comune è andare oltre i confini della città, creare alleanze tra territori e tra lotte, conoscersi e riconoscersi.

Volendo sognare e sbilanciarsi un po’, Una Città in comune è anche tutte quelle persone e quelle storie che ancora non ha incontrato, le strade ancora da percorrere.

Sapendo da dove veniamo, dove vogliamo andare e con un sano spirito di avventura, buon 2025 di lotte a tutt* noi.

















