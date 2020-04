Si verifichino le attività dei cantieri della Navicelli Spa

A seguito della denuncia della Fiom (leggi l’articolo a questo link), ecco la lettera che abbiamo mandato questa mattina all’amministratore unico della Navicelli spa, al sindaco di Pisa e per conoscenza al Prefetto.

All’amministratore unico della Navicelli Spa Al Sindaco di Pisa e p.c. Al Prefetto di Pisa Oggetto: Verifiche su attività cantieri all’interno delle aree gestite dalla Navicelli Spa Con la presente si chiede all’amministratore unico della Navicelli Spa e al Sindaco di Pisa, in quanto il Comune detiene il 100 per cento delle quote della società: se risultano ad oggi cantieri attivi e funzionanti all’interno delle aree gestite dalla Navicelli

nel caso se queste attività sono in possesso delle necessarie autorizzazioni per poter proseguire l’attività produttiva, alla luce del fermo delle attività non essenziali, deciso dal Governo.

se la Navicelli Spa ha nel caso effettuato verifiche e controlli al riguardo o nel caso contrario perchè non sono state eseguiti

se in assenza delle suddette autorizzazioni la Navicelli ha proceduto alle opportune segnalazioni alle autorità competenti. Francesco Auletta – consigliere comunale: Diritti in comune: Una città in comune- Rifondazione comunista- Pisa possibile

Mi piace: Mi piace Caricamento...