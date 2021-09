Sicurezza stradale davanti Asilo San Biagio: inaccettabili i mancati interventi del Comune e di Pisamo per mancanza di risorse

Negli scorsi mesi (esattamente a maggio del 2021) abbiamo posto con una interpellanza la questione della grave situazione di pericolosità che si determina all’altezza dell’attraversamento pedonale all’ingresso dell’asilo nido comunale San Biagio in Via Di Nudo, in particolare in orario di entrata e di uscita dall’Asilo, alla luce delle segnalazioni di diversi genitori che avevano già sollecitato l’amministrazione senza avere risposta.

Infatti, l’ingresso dell’Asilo Nido ha un limitatissimo marciapiede e il lato opposto è occupato da autovetture posteggiate, lo spazio adibito alla circolazione è alquanto ristretto e crea costantemente una certa apprensione alle persone che entrano ed escono dalla struttura, considerata la velocità sostenuta dei mezzi che percorrono la strada. A questo si aggiunge che il cartello che segnala la vicinanza della scuola è posto a una decina di metri dall’ingresso del Nido, alla fine di un tratto curvilineo e che quindi la segnaletica potrebbe essere migliorata.

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale l’assessore Dringoli, nel rispondere alla nostra interpellanza, non ha potuto fare altro che confermare questa situazione di pericolosità, indicando alcuni interventi necessari per migliorare la situazione.

La cosa inaccettabile è che, nonostante questa situazione sia evidente e nonostante le segnalazioni nostre e dei cittadini, Pisamo e Comune ancora non siano intervenuti in quanto non avrebbero le avuto in questi mesi le risorse disponibili per fare gli interventi. Si tratta di un fatto inaudito e inaccettabile visto che stiamo parlando di costi risibili per un Comune e una società come Pisamo. Non è ammissibile una simile risposta e che questi interventi non siano stati già realizzati, visto che gli asili nido stanno riaprendo.

Per questo abbiamo sollecitato l’amministrazione a procedere subito con i lavori e nei prossimi giorni la incalzeremo per rimuovere le situazioni di pericolo.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

