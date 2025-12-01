Sicurezza sui luoghi di lavoro: sosteniamo la lotta dei dipendenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro

“Incidenti” sul lavoro, contratti capestro (vedi, qui a Pisa, la recente protesta alla BRT) sono, come è noto, all’ordine del giorno. Seguono immancabili le lacrime di coccodrillo da parte di chi governa che promette di intervenire affinché “non si ripeta più”. Nei fatti, poi, si segue la strada opposta.

I dipendenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro hanno manifestato negli scorsi giorni davanti alle Prefetture di tutta Italia e anche a Pisa per denunciare, le gravi carenze di personale, tali da non consentire lo svolgimento al meglio del loro lavoro, la mancanza di un’idonea attrezzatura informatica, di indennità contrattuali.

Appoggiamo la loro protesta, sottolineando che la questione “sicurezza” va declinata non solo in settori parziali e nel senso del controllo, ma come dimensione collettiva che deve garantire e tutelare il legame sociale. Rientrano perciò nella pratica sociale della sicurezza anche atti “a monte” del controllo, come, ad esempio, contratti di lavoro degni di questo nome, in termini di salario, garanzie e tutele, così da creare le condizioni necessarie per esercitare la propria funzione come è giusto e doveroso. La catena inarrestabile della strage sui luoghi di lavoro si può ridurre intensificando senz’altro i controlli, ma anche predisponendo una legislazione severa che non agevoli (come accade attualmente) abusi, ricatti e “semplificazioni” che nella pratica si traducono in violazione delle elementari garanzie di sicurezza.

Servono risposte a tutti i livelli. Per noi questo è un campo dove ha senso ed è doveroso investire in termini di sicurezza. Ecco perché l’Ispettorato del lavoro sotto organico è una delle responsabilità politiche che devono essere messe al centro della questione lavorativa, insieme ai salari e insieme alla precarietà.

Ugualmente però crediamo che gli enti locali possano e debbano svolgere la loro parte, soprattutto perché rimangono l’istituzione più vicina alle persone e dunque il vero presidio politico dei territori.

Ricordiamo che nel 2021 il Consiglio comunale approvò all’unanimità una mozione presentata dal nostro gruppo consiliare, con la quale si impegnava il sindaco e la giunta “ad avviare un percorso istruttorio per istituire un osservatorio comunale per la sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale osservatorio avrebbe dovuto raccogliere informazioni per il monitoraggio dei livelli di rischiosità e promuovere i valori della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, anche attraverso iniziative pubbliche e campagne di sensibilizzazione, al fine di prevenire le troppe morti.

Purtroppo, nonostante i nostri continui solleciti, il percorso si è arenato. Noi riteniamo che questa sia un’assoluta priorità, di cui anche l’amministrazione comunale deve farsi carico, e per questo risolleciteremo urgentemente l’attuazione di quanto deciso dal Consiglio per l’istituzione dell’Osservatorio.

Parallelamente, nei mesi scorsi abbiamo depositato in Consiglio comunale una mozione a sostegno della Proposta di Legge di Iniziativa Popolare che prevede l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di omicidio sul lavoro e di lesioni gravi e gravissime*, sul modello del reato di omicidio stradale. La proposta prevede l’introduzione dell’articolo 589-bis del Codice di Procedura Penale, nonché una serie di sanzioni per coloro che violino deliberatamente gli obblighi di legge, causando infortuni mortali o lesioni gravi ai lavoratori. Anche questa mozione, tuttavia, giace da mesi in attesa di essere discussa.

