SMS, una biblioteca non a misura di ciclisti

La biblioteca SMS è tornata ad essere uno spazio molto frequentato da quando, finalmente, ha un orario d’apertura ampio.

La sua posizione centrale, lungo il viale delle Piagge, la rende una destinazione molto comodamente raggiungibile in bici.

E quale miglior mezzo della bicicletta per raggiungere la biblioteca, magari insieme al resto della famiglia, per poi approfittare del verde delle Piagge per una passeggiata salutare. Senza contare i molti studenti e studentesse che vengono a studiare in biblioteca e che usano prevalentemente la bici per spostarsi a Pisa.

In questo contesto, dispiace constatare anche in questo caso che da parte dell’amministrazione Conti non ci sia nessuna volontà di incoraggiare una modalità di trasporto essenziale per liberare la città dall’oppressione del traffico automobilistico, con i correlati problemi di parcheggio e di inquinamento dell’aria. Vi sono infatti solo nove stalli per le biciclette, di cui cinque raggiungibili solo superando alcuni gradini.

Gli stalli sono essenziali non solo per prevenire i furti di bicicletta, numerosissimi in città, ma anche per evitare che la ricerca della possibilità di legare la bicicletta a un sostegno conduca a collocare il mezzo in posizioni di fortuna, che spesso rendono pericolosa la circolazione pedonale.

Da sempre sosteniamo la necessità di incentivare l’uso di mezzi di trasporto come la bicicletta: garantirne la possibilità di parcheggio in sicurezza è il primo passo.

Chiediamo quindi che la biblioteca venga dotata di un numero congruo di posti per le biciclette, facilmente accessibili e sicuri.

