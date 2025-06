Società della Salute: 100 atti contro la decisione del comune di Pisa di recedere dal consorzio

Oggi e domani il consiglio comunale è chiamato a discutere della scellerata idea della Giunta Conti di far uscire Pisa dalla società della salute.

Noi su questo abbiamo le idee chiare e articoliamo la nostra opposizione in aula presentando decine e decine di emendamenti per rendere evidente da sotto tutti i punti di vista che questa scelta è priva di qualsiasi fondamento amministrativo, gestionale, economico e finanziario.

Lo abbiamo fatto dopo aver presentato una delibera con una intera proposta su ciò che invece si potrebbe e dovrebbe fare.

Nel disegno della destra invece manca qualsiasi analisi e studio su come sarà possibile passare ad una gestione monocomunale dei servizi ma non solo. E’ evidente che il Comune di Pisa non ha alcuna esperienza nella gestione di servizi così complessi e manca qualsiasi piano e progetto per garantire i diritti delle persone più bisognose e dei lavoratori e delle lavoratrici. Ma non solo. Con questi emendamenti smontiamo punto per punto tutte le bugie della Giunta Conti di questi mesi e ricostruiamo invece le responsabilità della amministrazione comunale di Pisa nella cattiva gestione della SdS e nel mancato sostegno economico.

Restituiamo così un percorso di lavoro e studio, di costruzioni di rete che abbiamo costruito in questi anni attraverso questi emendamenti che sono un altro pezzo della nostra resistenza contro la strategia della destra di smantellare quello che rimane del welfare pubblico.

Quello che emerge è l’orizzonte egoistico ed individualistico della destra che con questa decisione vuole rompere ogni patto solidaristico e cooperativo con gli altri territori. Per questo abbiamo presentato un ordine del giorno per rilanciare una idea ed organizzazione diversa della Società della Salute riprendendo la nostra proposta di delibera bocciata nelle scorse settimane dalla destra in consiglio comunale. Ma al contempo con un altro ordine del giorno abbiamo voluto ribadire un altro principio, a fronte di esternalizzazioni e precarietà e mancanza di investimenti, che non vi è qualità del servizio senza qualità del lavoro partendo dal caso eclatante in cui si trovano le assistenti sociali.

Presentiamo così con quasi 100 atti resistenza e proposta alternativa all’affondo della destra contro le fasce più deboli della popolazione

Odg: I diritti per tutt3 si tutelano partendo dalla solidarietà e dalla cooperazione tra i Comuni

Odg: Raggiungimento dei Leps da parte del Comune di Pisa, garantendo qualità del lavoro per le assistenti sociali e qualità del servizio per la cittadinanza

Emendamenti alla proposta di delibera: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI PISA AL CONSORZIO SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA PISANA

