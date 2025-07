Società della Salute, Conti porta il Comune nel caos: manca lo studio del Sant’Anna, la nuova Direzione sociale rinviata a tempo indefinito, e ora il Comune deve adempiere alla ordinanza del Tar

Sono passate 2 settimane e non abbiamo avuto alcuna risposta dalla Giunta Conti sul fatidico studio che doveva essere consegnato lo scorso 30 giugno dalla Scuola Superiore Sant’Anna al Comune di Pisa sulla gestione monocomunale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a seguito della decisione della destra di uscire dalla Sds. Un muro di gomma assoluto che dimostra ancora una volta tutta la approssimazione con cui il Sindaco Conti si sta muovendo da mesi per pura propaganda. Visto questo silenzio assordante chiediamo pubblicamente alla assessora Bonanno: lo studio è stato concluso come previsto dal contratto lo scorso 30 giugno? Perché non ci viene consegnato? O in caso contrario, è stata data una proroga e nel caso per quanto tempo?

Ma a dimostrazione che il modo di procedere della Giunta fa acqua da tutte le parti è anche la delibera approvata dalla Giunta comunale il 10 luglio, con la quale si rinvia a “data da definirsi” l’entrata in vigore della nuova macrostruttura, ovvero l’istituzione della nuova Direzione sociale e disabilità che Conti aveva introdotto lo scorso marzo per la gestione dei servizi che man mano traghettano, già a partire dallo scorso primo luglio, dalla Sds al Comune. Siamo di fronte all’ennesimo fallimento della destra che non riesce neanche a far partire quel minimo di struttura della macchina comunale per iniziare a gestire i servizi e costruire la transizione.

A questo si aggiunge, infine, l’ordinanza del Tar che impone al Comune di Pisa di adempiere intanto a quanto approvato dalla assemblea dei soci della Sds nell’ottobre del 2024, ovvero l’aumento della quota capitaria a 3 euro per il 2024 per la copertura del buco di bilancio al fine di garantire i servizi, scrivendo a chiare lettere che: “ritenuto che nella comparazione degli interessi che i pregiudizi contabili e patrimoniali lamentati, sempre suscettibili di ristoro in chiave risarcitoria, debbono cedere a fronte del pericolo concreto e attuale per la continuità dei servizi socio-sanitari erogati dalla SdS, con ricadute sull’interesse pubblico e sulla collettività anche del territorio comunale”.

Su questo abbiamo depositato un question time che sarà discusso nel consiglio comunale di lunedì 14 luglio in cui chiediamo in quali tempi la Giunta Conti adempierà alla sentenza e verserà quanto dovuto al fine della presentazione del piano di riequilibrio della SdS.

E’ sempre più evidente da tutti questi fatti che questa situazione di caos ed incertezza ha un effetto fortemente negativo sui servizi per le fasce più deboli della popolazione e su chi quei servizi li deve svolgere.

La Giunta Conti si fermi e ritiri il processo di uscita dalla Sds.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

