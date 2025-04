Società della Salute: da Conti solo propaganda, il Comune non ha avviato la ricognizione dei servizi, indispensabile per valutare il recesso dal Consorzio

Ad oggi non esiste una ricognizione ed una analisi dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari da parte della amministrazione comunale, precondizione obbligatoria per legge per poter valutare ed istruire la delibera da sottoporre al Consiglio comunale per il recesso del Comune di Pisa dalla Società della Salute e l’eventuale passaggio ad una gestione monocomunale.

Ancora una volta smascheriamo la sfacciata propaganda che il sindaco Conti sta portando avanti.

Infatti grazie al nostro question time discusso nella seduta di ieri del Consiglio comunale è stato ampiamente confermato quanto denunciamo da mesi: non solo gli uffici comunali non sono in grado per mancanza di forze e tempo di fare questo lavoro ma ad oggi il soggetto esterno a cui dovrebbe essere affidato questo complesso incarico non è ancora è stato individuato.

Eppure entro il 30 giugno la delibera del recesso dovrebbe essere approvata dalla assemblea cittadina affinché dal primo gennaio del 2026 il Comune di Pisa possa uscire dal Consorzio; ma né questa ricognizione né la rinegoziazione dei servizi con la SdS e l’Asl sono iniziati, benché siano i presupposti di legge necessari per istruire il percorso.

Questo ha un solo significato: in meno di un mese il soggetto esterno, che riceverà dal Comune 40 mila euro per questo incarico, dovrà rapidamente fare un lavoro che richiede ben altri tempi, a dimostrazione che la decisione di Conti è priva di qualsiasi fondamento analitico e senza una prospettiva fondata, visto che l’affidamento esterno servirebbe a compiere : “1) un’analisi del sistema pisano di servizi e interventi, approfondimento dei modelli di welfare comunale esistenti e del quadro normativo e giurisprudenziale attuale; 2) un accompagnamento all’implementazione del nuovo sistema comunale dei servizi sociali e sociosanitari integrati; 3) la possibilità di attivare, a richiesta, anche un monitoraggio del nuovo assetto comunale”.

Di fronte al collasso dei servizi e alle gravi inefficienze della SdS che annuncia irresponsabilmente di tagliare tutti i servizi per l’alta marginalità senza aver presentato un piano di riequilibrio per il bilancio, esiste un’alternativa al piano di smantellamento del welfare pubblico portato avanti dalla destra. Lo abbiamo messo nero su bianco in una proposta di delibera di iniziativa consiliare per la riorganizzazione radicale del Consorzio, che ha avuto tutti i pareri tecnici favorevoli, e che chiediamo venga discusso a partire dal prossimo 23 aprile nella seconda commissione consiliare permanente.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

