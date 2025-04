Società della Salute: domani la nostra delibera sulla riorganizzazione del consorzio all’esame della Commissione. Riunione anche dell’Ufficio di Presidenza per chiedere rispetto del Regolamento a fronte delle forzature della maggioranza

Inizierà finalmente domani, mercoledì 23 marzo, l’esame della nostra proposta di delibera di iniziativa consiliare riguardante il potenziamento dei servizi pubblici inerenti il welfare municipale e la connessa riorganizzazione della Società della Salute: un atto frutto del lavoro di quasi un anno che la nostra coalizione ha portato avanti con decine di incontri, iniziative, documenti presentati in Consiglio e audizioni nelle Commissioni consiliari; una delibera che si contrappone e anticipa il progetto della destra di abbandonare il consorzio. Lo anticipa perché ad oggi non esiste alcun atto formale del Consiglio comunale sul recesso. Mancano, anzi, i presupposti indispensabili per la delibera di recesso come la ricognizione dei servizi e la rinegoziazione degli stessi tra Comune di Pisa, SdS ed Asl.

Nonostante i ripetuti tentativi ostruzionistici della destra nel rimandare la discussione siamo riusciti a far rispettare il Regolamento del Consiglio comunale imponendo l’illustrazione da parte del nostro gruppo consiliare nella seduta della commissione di mercoledì, giorno in cui si svolgerà su nostra richiesta anche l’Ufficio di Presidenza perché siano rispettati i normali passaggi istituzionali che la maggioranza vuole, invece, illegittimamente ritardare. Infatti nella ultima conferenza dei capigruppo il rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che per loro non si discuterà il nostro atto fino a giugno quando la giunta porterà la propria delibera per il recesso del Comune di Pisa dal Consorzio.

Si tratta di un fatto gravissimo, un colpo di mano che esemplifica l’autoritarismo di questa maggioranza, evidentemente abbiamo colpito nel segno se la destra vuole bloccare la nostra proposta di delibera per più di 2 mesi, avendo paura di discuterla.

Ma già domani con la seduta della commissione tutte le forze politiche saranno costrette a confrontarsi con la nostra proposta. Il primo passaggio indicato nella nostra delibera è quello di definire ed approvare un piano di riequilibrio che metta in sicurezza per il passato, il presente e l’immediato futuro tutti i servizi del consorzio in modo da dare atto al secondo passaggio indicato nella delibera ovvero: la ridefinizione dell’effettivo governo unitario dei servizi territoriali, riportando su un piano di sostanziale corresponsabilità istituzionale e tecnica la componente comunale e aziendale del consorzio.

Questo si deve realizzare attraverso alcune azioni indicare puntualmente nella proposta:

a) Attuare una riconfigurazione formale e organizzativa del modello gestionale attuale, con una definizione chiara delle funzioni e delle responsabilità attribuite alle diverse articolazioni organizzative coinvolte nello svolgimento delle funzioni proprie della SdS.

b) Ripensare l’assetto dei rapporti tra componente comunale e aziendale del Consorzio e definire un assetto organizzativo consortile che renda maggiormente comprensibile, trasparente e verificabile il regime di funzioni e responsabilità.

c) Formalizzare l’interlocuzione con la componente comunale del consorzio, attraverso una puntuale definizione in sede istituzionale degli elementi fondativi dei processi di governo del sistema territoriale dei servizi, come ad esempio le modalità di accesso al complesso dei servizi e interventi, i criteri di compartecipazione alla spesa degli utenti, i criteri di riparto dei costi, la messa a regime di forme di rendicontazione analitica delle attività realizzate, dei risultati conseguiti, dei benefici prodotti per la popolazione della zona distretto.

d) Orientare sempre di più le finalità del sistema all’intervento efficace e puntuale sui determinati di salute e sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie.

e) Rivedere il sistema di verifica e controllo del rapporto tra bisogni, risposte, indici di costo e indici di efficacia attraverso la contabilità analitica.

f) Riorganizzare i servizi territoriali potenziando le porte uniche di accesso al sistema e l’integrazione istituzionale gestionale professionale e comunitaria a partire dal potenziamento delle Case di Comunità.

g) Riattivare le infrastrutture per la partecipazione potenziando l’ascolto della comunità locale e valorizzando le competenze diffuse nel territorio.

Lanciamo così una proposta pubblica e aperta, che sfida la destra anticipandone gli atti, per una diversa gestione dei servizi mettendo al centro i bisogni e le fasce più deboli della popolazione.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

