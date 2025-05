Società della Salute: Giovedì 22 maggio arriva al voto in Consiglio comunale la nostra proposta di delibera per “rivoluzionare” il Consorzio.

Si discuterà nel prossimo Consiglio comunale, fissato per giovedì 22 maggio, la nostra proposta di delibera di iniziativa consiliare sulla “ rivoluzione” del modello gestionale della SDS che abbiamo presentato al termine di lungo percorso di partecipazione ed ascolto per potenziare i servizi pubblici a tutela delle persone più fragili.

Una proposta politica concreta e chiaramente alternativa alla proposta di fuoriuscita dal consorzio del Comune di Pisa, che abbiamo voluto elaborare negli scorsi mesi per scongiurare il definitivo collasso del sistema dei servizi territoriali, per tornare a rendere protagonisti i Comuni, per far partecipare la comunità alle scelte sulla salute e garantire la trasparenza nell’uso delle risorse.

Un progetto nel merito e nel metodo opposto a quello della destra che, invece, si prepara ad un vero e proprio colpo di mano, avendo fissato per l’11 e il 12 giugno la discussione e votazione sulla propria proposta di delibera di uscita dalla SdS. Una proposta del tutto inconsistente, sulla quale non vi è ad oggi alcuno studio, dato o documento. Quella della Giunta è una proposta di delibera farlocca che non indica in alcun modo le caratteristiche della futura gestione monocomunale dei servizi e che, dopo mesi e mesi, rinvia tutte le specifiche gestionali e finanziarie ad altri atti che saranno assunti nei mesi successivi. Eppure, come spesso abbiamo ricordato, gli atti necessari a formalizzare il recesso sarebbero dovuti essere pronti ed illustrati nelle commissioni competenti già nello scorso ottobre. Oggi non c’è assolutamente nulla, per una strategia e modello di governo dell’istituzione pubblica molto preciso della giunta Conti.

All’opposto la nostra delibera prevede proposte articolate di applicazione operativa delle indicazioni della Fondazione Zancan, autrice dell’unico studio ad oggi esistente sul modello gestionale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nella nostra città, che aveva già nel 2020 evidenziato pesantissime criticità nella gestione della Società della Salute definita come un “sistema opaco” disorganizzato, lontano dai comuni e con assetti organizzativi a geometria variabile.

Per anni abbiamo cercato di portare il Comune di Pisa e la Società della Salute a dare conto di questa stroncatura; per anni la Società della salute, sulla base delle scelte assunte dai Comuni governati dal centrodestra e dal centro-sinistra che compongono il Consorzio, ha continuato su questa strada senza affrontare nessuno dei problemi e senza proporre cambiamenti organizzativi e gestionali in grado di affrontare le gravissime lacune denunciate in più parti.

Una responsabilità bipartisan – abbiamo detto- che ha portato al collasso attuale, una situazione talmente grave che i revisori dei conti hanno alzato bandiera bianca e hanno dichiarato di non essere in grado di esprimere il parere sul bilancio, perchè senza piano di riequilibro non si può andare avanti. Non a caso questo è un punto cruciale all’interno della nostra proposta di delibera che, ricordiamo, ha avuto tutti i pareri tecnici favorevoli.

In questo contesto la strategia di destabilizzazione prima e fuoriuscita oggi del Comune di Pisa è gravissima ed è fatta di propaganda e falsità che è bene denunciare pubblicamente.

Come ad esempio le affermazioni fatte dalla assessora Bonanno nell’ultima seduta della Seconda Commissione Consiliare per cui la decisione del Comune di Pisa di andare al recesso dal Consorzio sia il risultato di tentativi di riorganizzazione perpetrati per anni dal comune di Pisa, che ha il 45% del consorzio. E’ inutile dire che di questi tentativi non vi è traccia in un nessun atto: non abbiamo avuto difficoltà a smentire le tremolanti dichiarazioni dell’assessora ricordandole che il Comune di Pisa, prima dell’Aventino di questi mesi, ha approvato tutte le scelte del Consorzio e nulla ha fatto se non indebolire il peso del Comune in Sds, ad esempio ritirando il già insufficiente personale comunale comandato al consorzio.

Ma al di là della totale omissione delle responsabilità passate della Giunta Conti, quello che spaventa è la completa ignoranza dimostrata sulle funzioni di governo del sistema e su cosa significhi programmare secondo le priorità date dalla rilevazione dei bisogni. L’assessora ha dimostrato in maniera palese che non ha nemmeno idea di cosa voglia dire fare la programmazione partecipata e studiare i bisogni della comunità. Il vuoto totale, l’assoluta mancanza di competenze, anche quelle di base.

L’assessora ha parlato della Sds come di una sorta di ente gestore ed ha lamentato scarsa trasparenza nella rendicontazione. Un refrain più volte ripetuto nelle sue dichiarazioni, che non si capisce a quali richieste formali faccia riferimento. Non si riferisce certo all’opacità rilevata dalla Zancan, o all’assenza della contabilità in grado di definire l’allocazione delle risorse in base agli obiettivi. Se fosse stato questo il problema mai il Comune di Pisa avrebbe votato favorevolmente al piano integrato di salute che era in effetti gravemente opaco e confuso, come invece da soli abbiamo denunciato con il nostro voto contrario. Il fatto più grave è che l’assessora non sa neppure che le risorse che il Comune trasferisce al consorzio non possono avvenire senza una rendicontazione.

A fronte di ciò riteniamo ancora più importante aver dimostrato con la nostra proposta di delibera che esiste una alternativa che potenzia il pubblico e può garantire più servizi e diritti.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

