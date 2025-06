Società della Salute: nuova Direzione comunale tra ritardi e anomalie nella selezione del personale

Se ancora ci fossero dubbi l’operazione del Comune di Pisa di fuoriuscita del Comune di Pisa dalla Società della Salute, benché annunciata dal Sindaco Conti a settembre, fa acqua da tutte le parti.

Nonostante tra qualche giorno il consiglio comunale sarà costretto a votare la delibera per l’avvio del recesso dal Consorzio, il tutto senza alcuno studio, dato e numero su quella che sarà la gestione monocomunale,ogni giorno ancora altre falle si aprono, a dimostrazione della totale improvvisazione e demagogia della destra.

Infatti è di questi giorni la delibera della Giunta comunale che posticipa al 15 luglio l’entrata in vigore della nuova macrostruttura ovvero l’avvio di una nuova direzione che si occuperà poi del passaggio dei servizi dalla SdS al Comune di Pisa a partire da quelli rivolti alla alta marginalità che dal primo luglio passeranno sotto l’amministrazione comunale pisana.

Siamo oltre l’improvvisazione. Risale infatti a marzo la delibera della Giunta che stabiliva la nascita di questa nuova direzione dal primo giugno ma ancora una volta neanche i tempi per la selezione di un nuovo dirigente sono stati programmati correttamente e ad oggi è ancora in corso per questa nuova figura, da qui il posticipo al 15 luglio.

Ma i problemi non si fermano qui.

Non possiamo non evidenziare l’assoluta anomalia nella decisione della amministrazione comunale di revocare in questi giorni la mobilità esterna per un funzionario di categoria D proprio per questa nuova direzione. La revoca rappresenta un unicum molto pericoloso per il quale abbiamo subito fatto un accesso agli atti.

Non si è mai visto che una mobilità esterna, praticamente conclusa, venga revocata con la motivazione che il nuovo dirigente della stessa non sia stato ancora scelto. Tra le due procedure non vi è alcun collegamento, e tanto meno può costituire interesse pubblico che il nuovo dirigente, avulso dal contesto, debba scegliersi il più stretto collaboratore, per non parlare delle tempistiche della selezione, già note, non certo “sopravvenute”.

Ma le anomalie, ancora, non sono finite qui: il più stretto collaboratore del nuovo dirigente è già presente al Comune di Pisa che ha un funzionario con incarico ad hoc per il sociale, forse serve un’altra figura fidelizzata?

È evidente che la revoca sia assolutamente anomala ed esponga l’amministrazione comunale a possibili contenziosi oltre che la città intera ad una carenza di personale la cui assenza ricadrà in primis sulle persone più fragili che di quei servizi hanno un bisogno vitale.

Chiediamo, quindi, che sia fatta chiarezza e trasparenza anche su questa vicenda che mostra come il Comune di Pisa proceda per tentativi oltretutto maldestri, il tutto con ricadute negative su chi poi dovrà usufruire dei servizi.

Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...