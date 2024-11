Società della Salute: serve una ampia mobilitazione a tutela dei servizi e contro la fuoriuscita del Comune di Pisa dal Consorzio

“Ridefinizione del modello di gestione nella direzione di una gestione monocomunale dei servizi e delle attività sociali attualmente erogate da SDS, e definizione delle tempistiche e delle modalità operative legate all’uscita dal Consorzio SDS, nei tempi fissati dallo statuto, concordando con l’azienda sanitaria e la Regione le modalità di integrazione e coordinamento dell’offerta dei servizi socio-sanitari integrati, in un’ottica di coordinamento territoriale”.

E’ questo il punto inserito all’interno del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 con cui la Giunta Conti inserisce il progetto della fuoriuscita del Comune di Pisa dalla Società della Salute, e questo deve diventare il punto dirimente di un’ampia e ferma lotta cittadina e non solo contro la manovra di bilancio che la destra porterà in approvazione prima di Natale.

Da quando, a metà settembre, il Sindaco Conti, dopo la mancata approvazione del bilancio della SdS da parte del Comune di Pisa, ha annunciato l’intenzione di portare fuori il Comune di Pisa dal Consorzio, la strategia è stata quella di impedire qualsiasi confronto nelle sedi istituzionali. Infatti fino ad oggi Conti e l’assessora Bonanno si sono rifiutati di presentarsi in commissione per discutere la questione, come da noi richiesto con un argomento depositato il 16 settembre e ripetuti solleciti.

La strategia della destra, come nel caso di altre importanti delibere, è quella di esautorare il Consiglio comunale mettendolo di fronte a delibere già definite con tempi brevissimi di approvazione. Abbiamo la convinzione che bisogna opporsi a queste procedure, come del resto da mesi facciamo spesso da soli, dentro e fuori le istituzioni. In questa direzione va la decisione di inviare una lettera a tutte le articolazioni del Consiglio comunale di Pisa e per conoscenza ai vertici della SdS, a tutti i Comuni che ne fanno parte e alla Regione Toscana con la quale chiediamo che sia avviato un percorso sull’indirizzo strategico inserito nel DUP prevedendo prioritariamente le seguenti audizioni: 1) Sindaco, Assessora Bonanno e dirigenti comunali competenti (Leone, Sassetti, Sardo); 2) Presidente e Direttrice della SdS; 3) L’Assessore al Diritto alla salute e sanità Simone Bezzini, il Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, Federico Gelli, l’Assessora alle Politiche Sociali Serena Spinelli, la Direttrice Generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani; 4) Responsabile della Fondazione Zancan estensore dello studio realizzato su incarico del Comune di Pisa.

Ricordiamo, infatti, che nel 2019 lo stesso Comune di Pisa, con la spesa di 40.000 euro, commissionò uno studio alla prestigiosa Fondazione Zancan che, in tre corposi e ineccepibili documenti di valutazione della Società della Salute, ha dimostrato, numeri alla mano, come la propaganda della destra e di Conti sulla necessità di uscire dalla SdS allora come oggi sia una bufala, impossibile da un punto di vista tecnico, finanziario, del personale e quindi della gestione del servizio.

Ad oggi questo studio è assolutamente valido e fondato: non esiste nulla che lo smentisca e quindi a dire nuovamente delle falsità è il Sindaco Conti.

Contro le mistificazioni noi vogliamo tornare a mettere al centro il vero problema: come denunciamo da sempre, da questa partita non se ne esce se non si aumenta la quota capitaria, tra le più basse della Toscana, e non si sana la pesantissima situazione di bilancio. Noi pensiamo che i Comuni di centrodestra e di centrosinistra che fanno parte del Consorzio e che hanno bocciato la proposta di aumento della quota capitaria in tutti questi anni, pur essendo consapevoli delle conseguenze che sono ora sotto gli occhi di tutti, abbiano la pesante responsabilità della grave situazione attuale e delle ricadute drammatiche del taglio dei servizi sulla cittadinanza più fragile.

Pretendiamo, come ribadiamo da mesi, chiarezza e trasparenza: stiamo andando al collasso dei servizi e servono risposte pubbliche. Per questo da due settimane stiamo chiedendo alla Giunta Conti e agli uffici se, alla luce della delibera approvata dalla SdS lo scorso 28 ottobre di aumento per il solo 2024 della quota capitaria di 3 euro per ripianare il disavanzo di bilancio, il Comune di Pisa è comunque tenuto a versare o meno i 250 mila euro che gli spettano nonostante il voto contrario alla delibera. Troviamo inammissibile che a quasi un mese dalla deliberazione di questo atto nemmeno su questo ci sia chiarezza.

